Avrupa borsaları düşüşle kapandı

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,94 düşüşle 10,305.29 puan, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,33 azalarak 44,741.34 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,06 değer kaybıyla 7,969.88 puan ve Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,96 düşüşle 23,502.25 puan seviyesinden kapandı.

Avro/dolar paritesi, TSİ 21.00 itibarıyla yüzde 0,255 azalışla 1,152 seviyesine indi.

Küresel piyasalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) politika faiz kararı yatırımcıların odağında yer aldı. Fed, politika faizini beklentiler dahilinde yüzde 3,5-3,75 aralığında sabit tuttu. Para politikası karar metninde, Orta Doğu'daki gelişmelerin ABD ekonomisi üzerindeki etkilerinin belirsiz olduğu vurgulandı.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avro Bölgesi ve Avrupa Birliği'nin (AB) şubat ayı enflasyon nihai verilerini açıkladı. Avro Bölgesi'nde ocakta yüzde 1,7 olan yıllık enflasyon, şubatta yüzde 1,9'a ulaştı. Enflasyon, şubatta aylık bazda ise yüzde 0,6 oldu.

ABD ve İsrail’in İran'a yönelik saldırıları ve İran'dan gelen misillemelerle Orta Doğu'da tırmanan gerilim, başta petrol arzı olmak üzere küresel ekonomi açısından önemli bir risk unsuru olmayı sürdürüyor.

Öte yandan bölgede yarın açıklanacak Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve İngiltere Merkez Bankasının (BoE) faiz kararları takip edilirken, iki bankanın da politika faizini sabit tutacağı öngörülüyor.