Avrupa borsaları karışık seyirle kapandı

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,59 artışla 10.910,55 puana ve Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,09 değer kazanarak 25.312,11 puana çıktı.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,47 değer kaybederek 8.580,75 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,46 düşüşle 47.209,89 puana geriledi.

Avro/dolar paritesi, TSİ 20.05 itibarıyla yüzde 0,203 düşüşle 1,182 seviyesinden işlem gördü.

Küresel piyasalarda ise ABD-İran görüşmelerinden henüz somut bir sonuç çıkmaması risk iştahını törpülerken, jeopolitik gelişmeler yatırımcıların odağında kalmaya devam ediyor.

Makroekonomik tarafta, Almanya'da yıllık enflasyon, şubatta beklentilerin üzerinde yavaşlayarak yüzde 1,9’a geriledi.

Fransa'da enflasyon şubatta yıllık bazda yüzde 1,1'e yükseldi. Piyasa beklentisi yüzde 0,7 seviyesindeydi. Artışta, enerji fiyatlarındaki gerilemenin beklenenden daha sınırlı kalmasının yanı sıra gıda ve hizmet kalemlerindeki yukarı yönlü eğilim etkili oldu.

Almanya'da ise işsizlik şubatta yüzde 6,3 oldu.