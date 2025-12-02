Beraberlik borsayı vurdu: Fenerbahçe hisseleri yüzde 4 geriledi
Trendyol Süper Lig’de dün oynanan ve 1-1 sonuçlanan Fenerbahçe–Galatasaray derbisinin ardından iki kulübün borsa performansı negatif seyretti. Sahasında galibiyeti kaçırarak liderlik fırsatını değerlendiremeyen Fenerbahçe’nin hisseleri Borsa İstanbul’da sert değer kaybı yaşadı.
Liderlik fırsatını kaçıran Fenerbahçe’nin hisseleri sert değer kaybederken, Galatasaray hisselerinde de sınırlı düşüş görüldü.
Fenerbahçe hisseleri, açılış sonrası yüzde 4’ün üzerinde düşerek 10,60 TL seviyesine kadar geriledi. Deplasmanda elde ettiği beraberlikle liderliğini koruyan Galatasaray’ın hisselerinde de sınırlı bir geri çekilme görüldü. Galatasaray hisseleri yüzde 0,77 kayıpla 1,20 TL seviyesinde işlem görüyor.