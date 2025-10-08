Borsa İstanbul günün ilk yarısında 10.820 puana yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,05 değer kazanarak 10.820,02 puana çıktı.

Dün 10.814,11 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 26,63 puan ve yüzde 0,25 azalışla 10.787,48 puandan başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 5,90 puan ve yüzde 0,05 değer kazancıyla 10.820,02 puana yükseldi.

Endeks günün ilk yarısında en düşük 10.756,34 puanı, en yüksek 10.907,31 puanı gördü. Günün ilk yarısında hizmetler endeksi yüzde 0,39, sanayi endeksi yüzde 0,17 düşerken, mali endeks yüzde 0,98, teknoloji endeksi yüzde 1,64 arttı.

Önceki kapanışa göre, günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 51'i yükselirken 46'sı düştü, 3'ü yatay seyretti. En çok işlem gören hisse senetleri, BİM Birleşik Mağazalar, Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik, Halkbank ile Pegasus Hava Taşımacılığı oldu.