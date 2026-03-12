Enerji ve emtiada savaş dalgası

ABD, İran ve İsrail ara­sında tırmanan geri­lim küresel piyasalarda sert dalgalanmalara yol açma­ya devam ediyor. Enerji ve em­tia piyasaları savaş riskine hızlı tepki verdi. Özellikle petrol fi­yatlarındaki yükseliş ve değerli metallerdeki oynaklık yatırım­cıların odağına yerleşti. Küresel enerji piyasalarında savaş ris­kinin etkisiyle petrol fiyatları yükselişini sürdürdü. Ama ye­niden zirveye oynamadı. Brent petrolün varil fiyatı 11 Mart iti­barıyla Türkiye’de piyasaların açılmasıyla birlikte 91 dolar se­viyesinden işlem gördü.

Gece 86 dolarlara kadar gerilemişti. Gün içinde 90 dolar seyrini sür­düren brent petrol, sıcak savaş bölgesinden gelen açıklamala­ra ve Hürmüz Boğazı gelişmele­rine göre, fiyatlanmaya devam ediyor. Petrol depolarının dolu olması da artışı sınırlıyor. Ana­listler, Orta Doğu’daki gerilimin petrol arzı açısından kritik öne­me sahip bölgeleri tehdit ettiği­ni ve bu nedenle petrol fiyatla­rının kısa sürede sert yükseliş­ler ve geri çekilmeler yaşadığını belirtti. Çatışmanın ilk günle­rinde petrol fiyatı kısa süreliği­ne 120 dolara yaklaştı. Şimdi ise volatilite oldukça yüksek.

Öte yandan değerli metal pi­yasalarında da hareketlilik sü­rüyor. Jeopolitik risklerin art­ması yatırımcıları güven­li liman olarak görülen değerli metallere yönelimi sürüyor. Uluslararası piyasalarda ons altın 5 bin 200 dolar seviyesi­nin üzerinde devam ediyor. Gün içinde dalgalı hareket eden gra­fikte altın 5 bin 100 dolara kadar indi. Gümüş fiyatı ise dün gün içinde 90 dolara kadar tekrar yaklaştı. Devamında 86 dolar seviyesinden işlem gören gü­müşün seyri 90 doların altında devam etti. Türkiye’de ise Ka­palıçarşı’da gram altın yaklaşık 7 bin 340–7.370 TL bandında iş­lem gördü.

Savaşın uzaması küresel enflasyonu da etkileyecek

Savaşta her ne kadar olumlu haberler gelse de olumsuz ha­ber akışı daha yüksek. Bu yüz­den piyasalar da buna göre tep­kisini sürdürüyor. Savaşın uza­ması halinde petrol fiyatlarında yeni bir yükseliş dalgasının ge­lebileceği konuşulurken, bunun da küresel enflasyona ve finans piyasalarına etkisinin süreceği uzmanlar tarafında aktarılan­lar arasında. Bu tabloda hare­ketli grafiklerin özellikle petrol ve altında devam etmesi de olası olarak görülüyor.

400 milyon varil serbest kalabilir

Uluslararası Enerji Ajansı’nın (UEA), tarihindeki en büyük acil durum petrol rezervi kullanımı önerdiği bildirildi. Bloomberg News’in kaynaklara dayandırdığı haberine göre, UEA, Orta Doğu savaşının tetiklediği enerji fiyatlarındaki artışı kontrol altına almak isteyen hükümetler için yaklaşık 300 ila 400 milyon varil petrolü serbest bırakmayı önerdi.