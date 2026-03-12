Enerji ve emtiada savaş dalgası
ABD, İran ve İsrail hattında tırmanan gerilimle küresel piyasalarda oynaklık sürüyor. Petrol fiyatları savaş riskine rağmen 80 ile 90 dolar arasında dalgalanırken, yatırımcıların güvenli liman arayışı da sürüyor. Savaş, altın ve gümüşte sert hareketleri beraberinde getirdi.
ABD, İran ve İsrail arasında tırmanan gerilim küresel piyasalarda sert dalgalanmalara yol açmaya devam ediyor. Enerji ve emtia piyasaları savaş riskine hızlı tepki verdi. Özellikle petrol fiyatlarındaki yükseliş ve değerli metallerdeki oynaklık yatırımcıların odağına yerleşti. Küresel enerji piyasalarında savaş riskinin etkisiyle petrol fiyatları yükselişini sürdürdü. Ama yeniden zirveye oynamadı. Brent petrolün varil fiyatı 11 Mart itibarıyla Türkiye’de piyasaların açılmasıyla birlikte 91 dolar seviyesinden işlem gördü.
Gece 86 dolarlara kadar gerilemişti. Gün içinde 90 dolar seyrini sürdüren brent petrol, sıcak savaş bölgesinden gelen açıklamalara ve Hürmüz Boğazı gelişmelerine göre, fiyatlanmaya devam ediyor. Petrol depolarının dolu olması da artışı sınırlıyor. Analistler, Orta Doğu’daki gerilimin petrol arzı açısından kritik öneme sahip bölgeleri tehdit ettiğini ve bu nedenle petrol fiyatlarının kısa sürede sert yükselişler ve geri çekilmeler yaşadığını belirtti. Çatışmanın ilk günlerinde petrol fiyatı kısa süreliğine 120 dolara yaklaştı. Şimdi ise volatilite oldukça yüksek.
Öte yandan değerli metal piyasalarında da hareketlilik sürüyor. Jeopolitik risklerin artması yatırımcıları güvenli liman olarak görülen değerli metallere yönelimi sürüyor. Uluslararası piyasalarda ons altın 5 bin 200 dolar seviyesinin üzerinde devam ediyor. Gün içinde dalgalı hareket eden grafikte altın 5 bin 100 dolara kadar indi. Gümüş fiyatı ise dün gün içinde 90 dolara kadar tekrar yaklaştı. Devamında 86 dolar seviyesinden işlem gören gümüşün seyri 90 doların altında devam etti. Türkiye’de ise Kapalıçarşı’da gram altın yaklaşık 7 bin 340–7.370 TL bandında işlem gördü.
Savaşın uzaması küresel enflasyonu da etkileyecek
Savaşta her ne kadar olumlu haberler gelse de olumsuz haber akışı daha yüksek. Bu yüzden piyasalar da buna göre tepkisini sürdürüyor. Savaşın uzaması halinde petrol fiyatlarında yeni bir yükseliş dalgasının gelebileceği konuşulurken, bunun da küresel enflasyona ve finans piyasalarına etkisinin süreceği uzmanlar tarafında aktarılanlar arasında. Bu tabloda hareketli grafiklerin özellikle petrol ve altında devam etmesi de olası olarak görülüyor.
400 milyon varil serbest kalabilir
Uluslararası Enerji Ajansı’nın (UEA), tarihindeki en büyük acil durum petrol rezervi kullanımı önerdiği bildirildi. Bloomberg News’in kaynaklara dayandırdığı haberine göre, UEA, Orta Doğu savaşının tetiklediği enerji fiyatlarındaki artışı kontrol altına almak isteyen hükümetler için yaklaşık 300 ila 400 milyon varil petrolü serbest bırakmayı önerdi.