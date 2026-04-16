Futbol devleri borsada sınıfta kaldı: En büyük düşüş Juventus’ta

Dünyanın önde gelen futbol kulüplerinin borsadaki performansı yılın ilk çeyreğinde yatırımcıyı genel olarak tatmin etmedi.

Orta Doğu’da devam eden çatışmaların küresel piyasalarda risk iştahını azaltması, halka açık büyük kulüplerin hisselerine de olumsuz yansıdı. Sahadaki sonuçların beklentilerin altında kalması ve mali sıkıntılar da hisse performanslarını baskıladı.

Manchester United pozitif ayrıştı

İlk çeyrekte İngiltere temsilcisi Manchester United’ın hisseleri yüzde 5,7 yükselirken, İtalya’dan Lazio’nun hisselerinde yüzde 0,4 artış görüldü.

Premier Lig’de sezonu ilk 3 içinde götüren Manchester United, sahadaki istikrarlı performansını sürdürürken finansal tarafta da toparlanma sinyalleri verdi. Kulüp, 31 Aralık’ta sona eren dönemde 4,2 milyon sterlin net kar açıkladı. Bu sonuç, bir önceki yılın aynı dönemindeki 27,7 milyon sterlinlik zarara kıyasla dikkat çekici bir iyileşmeye işaret etti. Hem sportif hem finansal toparlanma, kulübün hisselerine olumlu katkı sağladı.

Birçok kulüp yatırımcısına kaybettirdi

Buna karşın Hollanda ekibi Ajax yüzde 0,5, İskoçya temsilcisi Celtic yüzde 2, Portekiz’den Benfica yüzde 2,2 ve Sporting Lizbon yüzde 3,5 oranında değer kaybı yaşadı.

Düşüşün daha sert hissedildiği kulüpler arasında Borussia Dortmund, Porto ve Juventus öne çıktı. Dortmund’un hisseleri yüzde 8, Porto’nun yüzde 17,7, Juventus’un ise yüzde 30,6 geriledi.

Ajax’ın Eredivisie’de zirve yarışından uzak kalması da kulübün borsa performansını olumsuz etkileyen faktörler arasında yer aldı.

Celtic’te kar ve gelir geriledi

Celtic’in 31 Aralık 2025’te sona eren altı aylık dönemine ilişkin finansal verileri de zayıf bir tablo ortaya koydu. Kulübün vergi öncesi karı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 70 azalarak 43,9 milyon sterlinden 13,2 milyon sterline düştü. Gelirler ise yüzde 29 azalışla 83,5 milyon sterlinden 59,4 milyon sterline indi.

Borussia Dortmund’un UEFA Şampiyonlar Ligi’nde son 16 play-off turunda Atalanta’ya elenmesi, yayın ve prim gelirlerinde düşüş beklentisini artırdı.

Juventus da Şampiyonlar Ligi play-off aşamasında Galatasaray’a elenirken, Serie A’da da şampiyonluk yarışının gerisinde kaldı. Bu gelişmeler, kulübün hisselerinde sert kayıplara yol açtı.