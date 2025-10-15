HSBC, Nvidia için “al” tavsiyesi verdi: Hedef fiyat 320 dolar

HSBC, Nvidia Corp. (NVDA) için yatırım tavsiyesini “tut”tan “al” seviyesine yükseltti ve hedef fiyatını 320 dolar olarak açıkladı.

Banka, bu kararı 2027 mali yılı GPU toplam adreslenebilir pazarının (TAM) önceki tahminlere kıyasla önemli ölçüde büyüyeceği öngörüsüne dayandırdı.

Raporda, yapay zekâ çiplerine yönelik artan talebin Nvidia’nın veri merkezi gelirlerinde güçlü artışa yol açacağı vurgulandı.

2027 veri merkezi gelir tahmini 351 milyar dolara çıkarıldı

HSBC, Nvidia’nın 2027 mali yılı için veri merkezi gelir tahminini 351 milyar dolar olarak güncelledi.

Bu rakam, piyasa konsensüs tahmini olan 258 milyar doların %36 üzerinde bulunuyor.

Ayrıca HSBC, hisse başına kazanç (EPS) tahminini de 8,75 dolar olarak belirledi. Bu tahmin, 6,48 dolar seviyesindeki ortalama piyasa beklentisinin oldukça üzerinde.

Bankanın analizinde, bu revizyonun Çin'e yapılan çip ihracatından herhangi bir gelir öngörülmeden yapıldığı da özellikle vurgulandı.

Yapay zekâ GPU talebi büyümeyi hızlandırıyor

HSBC analistlerine göre, Nvidia’nın büyümesi, yapay zekâ altyapısı yatırımlarındaki artıştan doğrudan etkileniyor.

Özellikle ABD ve Asya merkezli teknoloji devlerinin yüksek performanslı GPU yatırımlarını artırması, şirketin 2027’ye kadar pazar liderliğini güçlendirmesini sağlayacak.

Raporda, Nvidia’nın CUDA ekosistemi, Hopper ve Blackwell mimarileri ile yazılım tabanlı gelir modellerinin de kârlılığı artıran temel unsurlar olduğu belirtildi.

HSBC’nin değerlendirmesi

HSBC, “Yapay zekâ GPU pazarı düşündüğümüzden çok daha geniş bir büyüme potansiyeline sahip.

Nvidia’nın güçlü ürün portföyü ve ölçeklenebilir üretim kabiliyeti, bu büyümeden maksimum faydayı elde etmesini sağlayacak” ifadelerini kullandı.

Banka ayrıca Nvidia’nın uzun vadede, donanım satışlarının yanı sıra yazılım lisans gelirleri ve bulut tabanlı GPU hizmetlerinden de pay alacağını öngörüyor.