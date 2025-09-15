Mahkemenin CHP kurultay kararı sonrası Borsa İstanbul’da yükseliş yüzde 4’ü aştı

CHP’nin kurultay davasının ertelenmesi kararı, Borsa İstanbul’da güçlü bir yükselişi beraberinde getirdi. BIST 100 endeksi yüzde 4’lük primle günü yukarı taşırken, bankacılık endeksi yüzde 5’i aşan artış kaydetti.

Türkiye’nin risk primi 261 baz puan seviyesine gerileyerek son dönemin en düşük seviyelerinden birini gördü.

CHP kurultay davasında erteleme kararı

CHP’nin 38. Olağan ve 21. olağanüstü kurultayının iptali istemiyle açılan davanın dördüncü duruşması, 42. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görüldü. Mahkeme heyeti, davacı ve savunma avukatlarını dinledikten sonra davayı 24 Ekim’e erteleme kararı aldı.

Gözler Fed'in üzerinde

Yeni haftada yatırımcıların odağı, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz kararı ve Başkan Jerome Powell’ın açıklamaları olacak. Piyasalarda politika faizinin 25 baz puan indirilmesine kesin gözüyle bakılıyor. Yıl sonuna kadar 3 faiz indirimi daha, 2026’da ise en az 3 ek indirim öngörülüyor.