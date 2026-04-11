New York borsası karışık seyirle kapandı

S&P 500 endeksi yüzde 0,11 azalışla 6.816,89 puana inerken, Nasdaq endeksi yüzde 0,35 artışla 22.902,89 puana yükseldi.

Orta Doğu'daki geçici ateşkese yönelik gelişmeler yatırımcıların odağında yer almaya devam ederken, enflasyonun martta hızlandığına işaret eden veriler sonrasında pay piyasalarında karışık seyir izlendi.

İsrail'in Lübnan'a saldırılarının devam etmesi ve İran'ın ateşkes ihlali açıklamaları sonrasında piyasalarda gözler, yarın Pakistan'ın başkenti İslamabad'da yapılacak ilk diplomatik temaslara çevrildi.

ABD Başkanı Donald Trump, görüşmelerin başarılı olamaması durumu karşısında gemilerini "en iyi silahlarla" yüklediklerini belirterek, "Anlaşmaya varamazsak, onları kullanacağız ve gayet verimli bir şekilde kullanacağız." ifadelerini kullandı.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda da Trump, İran'ı "uluslararası su yollarını kullanarak kısa vadeli şantaj yapmakla" suçladı.

Brent petrolün varil fiyatı TSİ 23.00 itibarıyla yüzde 1,3 azalarak 94,64 dolar olurken, aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili yüzde 1,7 azalışla 96,20 dolara düştü.

Petrol fiyatları, bu geri çekilmeye rağmen Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına ilişkin endişelerle savaş öncesi seviyelerinin üzerinde kalmaya devam etti.

Makroekonomik veriler tarafında, ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), martta aylık bazda yüzde 0,9, yıllık bazda yüzde 3,3 arttı.

Ülkede TÜFE, enerji maliyetlerindeki tırmanmanın etkisiyle martta Haziran 2022'den bu yana en yüksek aylık artışını kaydetti. ABD'de enflasyon, yıllık bazda da Mayıs 2024'ten bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

ABD'de Michigan Üniversitesi tarafından ölçülen tüketici güven endeksi de nisanda 47,6 ile tüm zamanların en düşük seviyesine inerken, piyasa beklentilerinin oldukça altında gerçekleşti.

Tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi, nisanda yüzde 3,8'den yüzde 4,8'e tırmandı ve Ağustos 2025'ten bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

Ülkede fabrika siparişlerinin tutarı ise şubatta önceki aya kıyasla yatay seyrederek 619,6 milyar dolar oldu.

ABD federal hükümetinin bütçe açığı, martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2 artarak 164 milyar dolara çıktı.