New York borsası karışık seyirle kapandı

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S&P 500 endeksi yüzde 0,17 artışla 7.650,50 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,4 kazançla 26.552,55 puana yükseldi.

Petrol fiyatlarındaki düşüş enflasyon endişelerinin bir miktar hafiflemesine yardımcı olsa da yükselen tahvil faizleri risk iştahını baskıladı.

Brent petrolün vadeli varil fiyatı TSİ 23.10 itibarıyla yüzde 1,6 azalarak 103,11 dolara geriledi. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü ham petrolün varili de yüzde 2,4 azalışla 99,46 dolardan alıcı buldu.

Buna karşın, Amerikan Otomobil Birliği (AAA) verilerine göre, ABD'de dizelin galon başına ortalama fiyatı bugün yaklaşık 6,45 dolarla rekor tazeledi.

ABD'nin 10 yıl vadeli hazine tahvili faizi de 5 baz puan artarak yeniden yüzde 5'in üzerine çıktı.

Makroekonomik veri tarafında, ABD'de sanayi üretimi ağustosta aylık bazda değişim göstermedi. Ülkede kapasite kullanım oranı da ağustosta değişmeyerek yüzde 76,3 oldu.

Analistler, bu hafta yatırımcıların gündemini ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz artırımı ve Fed Başkanı Kevin Warsh'un enflasyonla mücadeledeki kararlılığa ilişkin değerlendirmelerinin meşgul ettiğini belirtti.

Önde gelen yapay zeka şirketlerinin yöneticilerinin de bu teknolojinin geliştirilme sürecinde yavaşlamaya gidilmesi çağrısında bulunduğunu anımsatan analistler, yatırımcıların yapay zekaya yönelik talep görünümünü de yeniden değerlendirdiğini kaydetti.

Fed yetkililerinin açıklamaları da takip edilirken, Kansas City Fed Başkanı Jeffrey Schmid, bu hafta yapılan 25 baz puanlık faiz artışını desteklediğini ve bunun uzun süredir yüksek seyreden enflasyona bir yanıt olduğunu söyledi.

Schmid, "Enerji hariç enflasyon da yüksek seyrediyor ve geniş bir mal ve hizmet yelpazesinde fiyat istikrarı hedefimizle uyumlu olmayan fiyat artışları görülüyor." ifadesini kullandı.

Yüksek enflasyonun ekonomide arz ve talebin dengesizleştiğinin bir işareti olduğunu belirten Schmid, Fed'in enflasyonun kontrol altında tutulması konusunda talep üzerindeki bir etkisi olduğunu kaydetti.

Öte yandan, dünyanın en ünlü yatırımcılarından biri olan Warren Buffett, Berkshire Hathaway'ın yönetim kurulu başkanlığı görevinden ayrıldı. Warren Buffett'in "onursal başkan" olarak yönetim kurulu üyeliğini sürdüreceği belirtilirken, şirketin yeni yönetim kurulu başkanlığına Howard Buffett seçildi. Berkshire Hathaway'ın hisseleri günü yatay seyirle tamamladı.