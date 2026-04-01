New York borsası, Orta Doğu'da gerilimin azalabileceği beklentisiyle ralliyle kapandı

Kapanışta Dow Jones endeksi, 1100 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 2,49 artarak 46.341,51 puana ulaştı. S&P 500 endeksi yüzde 2,91 artışla 6.528,52 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 3,83 kazançla 21.590,63 puana çıktı.

Orta Doğu'da süren ABD/İsrail-İran savaşına ilişkin haber akışı, yatırımcıların odağında olmaya devam ederken, pay piyasalarında pozitif seyir izlendi.

Bölgede gerilimin azalabileceğine dair umutları artıran haberler, piyasalardaki iyimserlikte etkili oldu.

The Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin ABD'li yetkililere dayandırdığı haberinde, Trump ve ekibinin, Hürmüz Boğazı'nın derhal yeniden açılmasına yönelik askeri operasyonun çatışmaları uzatacağı değerlendirmesinde bulunduğu, bu nedenle Hürmüz Boğazı'nın kapalı kalması durumunda dahi İran'a yönelik saldırıları sonlandırmaya hazır olduğu iddia edildi.

Trump, New York Post gazetesine verdiği röportajda da "İran'la savaşın" çok uzun sürmeyeceği mesajını verdi.

Öte yandan İran basınındaki haberlere göre, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa ile yaptığı telefon görüşmesinde, "Saldırıların tekrarlanmaması güvencesiyle bu savaşı bitirmek için gerekli irademiz var." dedi.

Orta Doğu'da çatışmaların başlamasından bu yana petrol fiyatlarında yaşanan dalgalanma ise sürerken, Brent petrolün varil fiyatı TSİ 23.00 itibarıyla yüzde 4,9 artarak 118,31 dolara çıktı. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise yüzde 0,98 azalışla 101,87 dolara geriledi.

Petrol fiyatlarındaki yükselişle ABD'de benzinin ortalama fiyatı 31 Mart itibarıyla galon başına 4 dolara çıkarak 2022'den bu yana kaydedilen en yüksek seviyeye ulaştı.

Analistler, Orta Doğu'daki çatışmaların ve petrol fiyatlarındaki yükselişin sürmesinin, enflasyonist baskıların artmasına, finansal koşulların sıkılaşmasına ve büyümenin zayıflamasına yol açabileceğinden endişe duyulduğunu belirtti.

Makroekonomik veri tarafında da ABD'de Conference Board tarafından açıklanan Tüketici Güven Endeksi, tarifeler ve savaştan ötürü yükselen maliyetlere rağmen martta 91,8'e çıkarak piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

Ülkede JOLTS açık iş sayısı ise şubatta 6 milyon 882 bine inerek piyasa beklentilerinin altında kaldı. ABD'de işe alım sayısı aynı dönemde 498 bin azalışla 4 milyon 849 bin oldu ve Nisan 2020'den bu yana en düşük seviyesini kaydetti.

Kurumsal tarafta ise şirketlerden gelen haberler takip edilirken, yarı iletken şirketi Marvell'in hisseleri Nvidia'nın şirkete 2 milyar dolarlık yatırım yapmasının ardından yüzde 12,8 yükseldi.

CoreWeave'in hisseleri de yapay zeka bulut platformunu genişletmek amacıyla 8,5 milyar dolarlık kredi finansmanı sağladığını açıklaması sonrası yüzde 12 değer kazandı.

ABD'li gıda şirketi McCormick'in hisseleri ise Unilever ile gıda faaliyetlerinin birleştirilmesine yönelik anlaşmanın ardından yüzde 6,1 değer kaybetti.