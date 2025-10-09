New York borsası yatay seyirle açıldı

S&P 500 endeksi yüzde 0,05 artışla 6.757,32 puana ve Nasdaq endeksi yüzde ​0,07 artışla 23.058,70 puana yükseldi. ABD'de federal hükümet bütçe anlaşmazlığı nedeniyle kapalı kalmaya devam ederken, pay piyasalarında açılışta yatay seyir izlendi.

Ülkede bütçe görüşmelerine yönelik haber akışı takip edilirken, Senato'da dün yapılan oylamalarda Cumhuriyetçiler ve Demokratların geçici bütçe tasarıları daha önce olduğu gibi yeterli oy sayısına ulaşamadı.

Federal hükümetin kapalı olması tarım dışı istihdam gibi ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirim sürecine yönelik fiyatlamaları değiştirebilecek kritik verilerin açıklanmasını ertelerken, iş gücü piyasasındaki zayıflamaya işaret eden alternatif göstergeler faiz indirimi beklentilerinin güçlü kalmasında etkili oldu.

Fed'in politika faizini 25 baz puan düşürerek yüzde 4-4,25 aralığına indirdiği son toplantısının dün yayımlanan tutanakları da yılın geri kalanında daha fazla politika gevşemesine gidilebileceğini ortaya koydu.

Fed Başkanı Jerome Powell ise bugün Community Bank Konferansı'nın açılışında yaptığı açıklamalarda para politikasına yönelik herhangi bir yönlendirmede bulunmadı.

Kurumsal tarafta ise ABD merkezli gıda ve içecek şirketi PepsiCo'nun hisseleri, üç aylık gelir ve karının beklentilerin üzerinde gelmesinin ardından yüzde 1'in üzerinde değer kazandı.

Hava yolu şirketi Delta Air Lines'ın hisseleri de kar tahmininin beklentileri aşması sonrası yüzde 7'yi aşkın yükseldi.

Perakende şirketi Costco'nun hisseleri, eylül ayına ilişkin güçlü satış verilerinin ardından yüzde 2'nin üzerinde değer kazandı.

ABD'nin Nvidia çiplerinin Birleşik Arap Emirlikleri'ne ihracatına onay verdiğine dair haberlerin ardından ise Nvidia hisseleri yüzde 2'yi aşkın yükseldi.