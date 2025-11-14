Pasifik Holding halka arz tarihleri... Pasifik Holding halka arzda koç lot verir? Pasifik Holding talep toplama ne zaman?

Pasifik GYO, Pasifik Eurasia ve Pasifik Teknoloji gibi Borsa İstanbul’da işlem gören üç şirketin çatısında yer alan Pasifik Holding halka arz oluyor.

Borsa İstan­bul Yıldız Pazar’da işlem görecek Pasifik Holding, halka arzdan el­de edilecek gelirin yüzde 80’ini teknoloji, lojistik, gayrimenkul ve enerji sektörleri başta olmak üze­re yeni yatırımlarda, yüzde 10’unu işletme sermayesinde, kalan yüz­de 10’luk kısmı da finansal borçla­rın ödenmesinde kullanacak.

Borsa kodu PAHOL olacak şirketin halka arz tarihleri ve hisse fiyatı belli oldu. İşte halka arzın tüm detayları...

Talep toplamada ne zaman bitiyor? Halka arz fiyatı kaç TL?

Pasifik Holding'in halka arzında talep toplama 12-14 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Pay başına 1,50 liradan sabit fiyatla talep toplama yöntemiyle satışa sunulacak halka arz sonrasında Pasifik Holding'in halka açıklık oranı yüzde 20 olacak.

Şirketin halka arzına konu payların yüzde 40'ı bireysel yatırımcılara, yüzde 10'u 100 bin lot üzeri yüksek başvurulu yatırımcılara ve yüzde 50'si yurt içi kurumsal yatırımcılara tahsis edilecek.