Pasifik Holding halka arz tarihleri... Pasifik Holding halka arzda koç lot verir? Pasifik Holding talep toplama ne zaman?

Talep toplamada son gün: Pasifik Holding halka arz oluyor
Halka arz başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanan Pasifik Holding'in (PAHOL) halka arzı için talep toplamada bugün son gün. Peki şirketin halka arz fiyatı ne kadar? Halka arzda kaç lot verilir? İşte, Pasifik Holding A.Ş. (PAHOL) halka arzına dair tüm detaylar....
Pasifik GYO, Pasifik Eurasia ve Pasifik Teknoloji gibi Borsa İstanbul’da işlem gören üç şirketin çatısında yer alan Pasifik Holding halka arz oluyor.
Borsa İstanbul Yıldız Pazar’da işlem görecek Pasifik Holding, halka arzdan elde edilecek gelirin yüzde 80’ini teknoloji, lojistik, gayrimenkul ve enerji sektörleri başta olmak üzere yeni yatırımlarda, yüzde 10’unu işletme sermayesinde, kalan yüzde 10’luk kısmı da finansal borçların ödenmesinde kullanacak.
Borsa kodu PAHOL olacak şirketin halka arz tarihleri ve hisse fiyatı belli oldu. İşte halka arzın tüm detayları...
Talep toplamada ne zaman bitiyor? Halka arz fiyatı kaç TL?
Pasifik Holding'in halka arzında talep toplama 12-14 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek.
Pay başına 1,50 liradan sabit fiyatla talep toplama yöntemiyle satışa sunulacak halka arz sonrasında Pasifik Holding'in halka açıklık oranı yüzde 20 olacak.
Şirketin halka arzına konu payların yüzde 40'ı bireysel yatırımcılara, yüzde 10'u 100 bin lot üzeri yüksek başvurulu yatırımcılara ve yüzde 50'si yurt içi kurumsal yatırımcılara tahsis edilecek.