Yabancılar Borsa İstanbul’da yeniden alıma döndü: 8 ayda 2,84 milyar dolarlık net giriş

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Yabancı yatırımcıların Borsa İstanbul’daki hareketliliğinde Ağustos ayında yeniden alım tarafı öne çıktı. Mayıs, Haziran ve Temmuz aylarını net satışla tamamlayan yabancılar, Ağustos’ta yön değiştirerek 273,5 milyon dolarlık net alım gerçekleştirdi.

3 aylık satışın ardından yeniden alıcı oldu

Yabancı yatırımcıların 2026'daki aylık hareketleri dalgalı bir seyir izledi. Ocak ayında 1 milyar 994,1 milyon dolar, Şubat ayında 864,3 milyon dolar net alım gerçekleşirken, Mart ayında 623,3 milyon dolarlık net satış yapıldı.

Nisan ayında yabancılar yeniden alıma geçerek 1 milyar 262,6 milyon dolarlık net alım gerçekleştirdi. Mayıs ayında 845,8 milyon dolar, Haziran ayında 81,2 milyon dolar ve Temmuz ayında 8 milyon dolarlık net satışın ardından Ağustos'ta 273,5 milyon dolarlık net alım geldi.

8 ayda net giriş 2 milyar 836 milyon dolara ulaştı

2026'nın ilk sekiz ayında yabancı yatırımcıların Borsa İstanbul'daki toplam alış tutarı 375 milyar 42,7 milyon dolar, toplam satış tutarı ise 372 milyar 206,4 milyon dolar oldu.

Böylece Ocak-Ağustos 2026 döneminde yabancı yatırımcıların Borsa İstanbul'daki net girişi 2 milyar 836,3 milyon dolara ulaştı.

2018-2024 arasında 7 yıl üst üste net satış yaşandı

Matriks Haber'in Borsa İstanbul'un 1997-2025 dönemine ilişkin verilerinden yaptığı analize göre, son yıllardaki çıkış eğiliminin ardından 2025 yeniden net giriş yılı oldu. 2025'ten önce yabancı yatırımcıların net giriş yaptığı son yıl 2017'ydi.

1997-2025 döneminin tamamında yabancı yatırımcılar 14 yılı net alım, 15 yılı ise net satışla kapattı.

Özellikle 2018-2024 döneminde 7 yıl kesintisiz net satış gerçekleşti. İncelenen dönemde en yüksek net alım 2012'de 5,21 milyar dolar, en yüksek net satış ise 2020'de 4,58 milyar dolar olarak kaydedildi.