11 Ekim 2025 Cumartesi güncel döviz kurları: İşte güncel dolar ve euro fiyatları | Dolar ve Euro kaç TL oldu?

11 Ekim 2025 Cumartesi güncel döviz kurları: İşte güncel dolar ve euro fiyatları
4 Ekim 2025 Cumartesi günü döviz piyasasında kapanış rakamları belli oldu. Bankalararası piyasalardan alınan verilere göre dolar günü 41,85 TL, euro ise 48,64 TL seviyesinde tamamladı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) faiz adımları, küresel ekonomik gelişmeler ve parite hareketleri kurların yönünü belirlemeyi sürdürdü. İşte 11 Ekim Cumartesi güncel dolar ve euro fiyatları...
Haftanın son işlem gününde yatırımcıların gözü yine dövizdeydi. ABD'nin Çin'e yönelik ek yüzde 100 gümrük vergisi kararının ardından dolar ve Euro, haftayı yukarı yönlü kapanışlarla tamamladı.
Dolar ne kadar?
Bankalararası piyasalarda dolar/TL kuru, gün boyunca 41,72 – 41,85 TL aralığında hareket etti. Gün sonu kapanışta dolar 41,85 TL seviyesinde işlem gördü.
Euro kaç TL?
Euro cephesinde de benzer bir tablo yaşandı. Euro, kapanışta 48,64 TL seviyesine yükseldi.
11 Ekim 2025 Cumartesi güncel döviz kurları
Dolar/TL: Alış 41,8063 TL – Satış 41,8554 TL
Euro/TL: Alış 48,6125 TL – Satış 48,6486 TL