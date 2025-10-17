17 Ekim 2025 güncel döviz kurları | Dolar ve Euro kaç TL oldu?
17 Ekim 2025 Cuma günü döviz piyasasında yeni gün rakamları belli oldu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) faiz adımları, küresel ekonomik gelişmeler ve parite hareketleri kurların yönünü belirlemeyi sürdürüyor. İşte 17 Ekim Cuma güncel dolar ve euro fiyatları...
Haftanın son işlem gününde yatırımcıların gözü yine dövizdeydi. Dolar ve Eurodaki güncel durum yatırımcılar tarafından merak ediliyor.
Dolar ne kadar? Euro kaç TL?
Bankalararası piyasalarda dolar/TL kuru, alış 41,92 – satış 41,95 TL aralığında yer alıyor. Euro cephesinde ise fiyatlar alış 49,1308 TL – satış 49,1687 TL seviyesinde.
17 Ekim 2025 Cuma güncel döviz kurları
Dolar/TL: Alış 41,9282 TL – Satış 41,9506 TL
Euro/TL: Alış 49,1308 TL – Satış 49,1687 TL