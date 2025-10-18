18 Ekim 2025 Cumartesi güncel döviz kurları: İşte güncel dolar ve euro fiyatları
18 Ekim 2025 Cumartesi günü döviz piyasasında kapanış rakamları belli oldu. Bankalararası piyasalardan alınan verilere göre dolar günü 42,01 TL, Euro ise 49,08 TL seviyesinde tamamladı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) faiz adımları, küresel ekonomik gelişmeler ve parite hareketleri kurların yönünü belirlemeyi sürdürdü. İşte 18 Ekim Cumartesi güncel dolar ve euro fiyatları...
Haftanın son işlem gününde yatırımcıların gözü yine dövizdeydi. Dolar ve Euro, haftayı yukarı yönlü kapanışlarla tamamladı.
Dolar ne kadar?
Bankalararası piyasalarda dolar/TL kuru, gün boyunca 41 – 42 TL aralığında hareket etti. Gün sonu kapanışta dolar 42,01 TL seviyesinde işlem gördü.
Euro kaç TL?
Euro cephesinde de benzer bir tablo yaşandı. Euro, kapanışta 49,08 TL seviyesine yükseldi.
Dolar/TL: Alış 41,7899 TL – Satış 42,0187 TL
Euro/TL: Alış 48,7251 TL – Satış 49,0800 TL