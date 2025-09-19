19 Eylül güncel döviz kurları: Dolar ve Euro ne kadar oldu?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) faiz politikaları ve küresel ekonomik gelişmeler döviz piyasasında yön belirlemeye devam ediyor. 19 Eylül 2025 Cuma günü bankalararası piyasada kapanış rakamları belli oldu.

Vatandaşların en çok merak ettiği “Dolar ne kadar oldu?” ve “Euro kaç TL?” sorularının yanıtı sabah saatlerinde açıklanan verilerle birlikte gün sonunda da değişmedi.

19 Eylül 2025 güncel döviz kurları

Dolar/TL: Alış 41,3825 TL – Satış 41,4103 TL

Euro/TL: Alış 48,7365 TL – Satış 48,8330 TL