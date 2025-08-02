Piyasalar haftayı kapatırken altın ve döviz piyasalarında yükseliş dikkat çekiyor.

2 Ağustos Cumartesi sabahı itibarıyla gram altın ve dolar kuru başta olmak üzere yatırım araçlarındaki son durumu öğrenmek isteyen vatandaşlar, güncel fiyatları yakından takip ediyor.

Sabah saatlerinde arama motorlarında "Altın fiyatları ne kadar oldu?", "Gram altın kaç TL?", "1 Dolar kaç lira?", "Euro fiyatlarında son durum", "Güncel döviz kuru" gibi sorgulamalar öne çıkıyor.

Dün açıklanan ABD istihdam ve işsizlik rakamları piyasa üzerinde etkili. Verilerin duyurulmasının ardından dolar resmen çakılırken altın ise sert yükseldi.

Dolardaki bu düşüş Euro ve çeşitli diğer para birimlerinin artmasına sebep oldu. Dolar kurunda ilerleyen saatlerde kısmi toparlanmalar görünse de altının ateşi hala yüksek.

Döviz kurlarında son durum

Dolar/TL kuru 40,70 seviyesinden satılırken, Euro 47,22 TL ve Sterlin ise 54,08 TL seviyesinden işlem görüyor.

2 Ağustos 2025 güncel döviz kuru:

Dolar: 40,59 (Alış) – 40,70 (Satış)

Euro: 47,10 (Alış) – 47,22 (Satış)

Sterlin: 53,81 (Alış) – 54,08 (Satış)

Altın fiyatlarında son durum

Yatırımcıların gözdesi olan gram altın sabah saatlerinde 4.395 TL’den satışa sunuluyor. Çeyrek altın 7.231 TL, yarım altın 14.463 TL, tam altın ise 28.793 TL seviyesinde. Cumhuriyet ve Ata altın da benzer şekilde 29.500 TL bandına yaklaştı.

2 Ağustos 2025 güncel altın fiyatları:

Gram altın: 4.394,95 TL (Alış) – 4.395,45 TL (Satış)

Çeyrek altın: 7.156,00 TL (Alış) – 7.231,00 TL (Satış)

Yarım altın: 14.313,00 TL (Alış) – 14.463,00 TL (Satış)

Tam altın: 28.537,00 TL (Alış) – 28.793,00 TL (Satış)

Cumhuriyet altını: 29.079,00 TL (Alış) – 29.518,00 TL (Satış)

Ata altın: 28.976,00 TL (Alış) – 29.500,00 TL (Satış)