Döviz kurları, 26 Temmuz 2025 Cumartesi günü de ekonomi gündeminin merkezinde yer alıyor.

Hem yatırımcılar hem de ithalat ve ihracatla ilgilenen kesimler, Dolar ve Euro’nun Türk Lirası karşısındaki seyrini yakından takip ediyor.

Kur cephesindeki gelişmeler, bireylerin günlük yaşam maliyetlerinden şirketlerin finansal stratejilerine kadar geniş bir yelpazeyi etkiliyor.

Google ve benzeri arama motorlarında en çok arananlar arasında “Dolar kaç TL?”, “Euro ne kadar oldu?” gibi sorgular yer alırken, döviz piyasasındaki hareketlilik Merkez Bankası’nın para politikası hamleleri açısından da önemli sinyaller veriyor.

26 Temmuz 2025 Cumartesi sabahı itibarıyla döviz kurları şu şekilde:

Dolar/TL: Alış 40,5256 – Satış 40,5862

Euro/TL: Alış 47,6148 – Satış 47,7946