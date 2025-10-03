3 Ekim 2025 güncel döviz kurları | Dolar ve Euro kaç TL oldu?

Döviz piyasasında haftanın son kapanış rakamları belli oldu. Böylece yatırımcıların en çok merak ettiği “Dolar ne kadar oldu?” ve “Euro kaç TL?” soruları da yanıtını buldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) faiz politikaları, küresel ekonomik gelişmeler ve parite hareketleri kurların yönünü şekillendirmeye devam ediyor.

Dolar ve euroda kapanış

3 Ekim 2025 Cuma günü bankalararası piyasada dolar 41,59 TL, Euro ise 48,71 TL seviyesinde günü kapattı.

Güncel döviz kurları (Dolar kaç TL? Euro ne kadar?

Dolar/TL: Alış 41,6483 TL – Satış 41,6894 TL

Euro/TL: Alış 48,8505 TL – Satış 48,9345 TL