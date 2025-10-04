4 Ekim 2025 Cumartesi güncel döviz kurları: İşte güncel dolar ve euro fiyatları

4 Ekim 2025 güncel döviz kurları | Dolar ve Euro kaç TL oldu?
4 Ekim 2025 Cumartesi günü döviz piyasasında kapanış rakamları belli oldu. Bankalararası piyasalardan alınan verilere göre dolar günü 41,68 TL, euro ise 49,03 TL seviyesinde tamamladı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) faiz adımları, küresel ekonomik gelişmeler ve parite hareketleri kurların yönünü belirlemeyi sürdürdü. İşte 4 Ekim Cumartesi güncel dolar ve euro fiyatları...
Haftanın son işlem gününde yatırımcıların gözü yine dövizdeydi. Küresel piyasalarda ABD ekonomisine dair veriler, faiz indirim beklentileri ve parite hareketleri Türk lirası üzerinde baskı yaratmaya devam etti. Bu ortamda dolar ve euro, haftayı yukarı yönlü kapanışlarla tamamladı.
Dolar 41,68 TL’ye yükseldi
Bankalararası piyasalarda dolar/TL kuru, gün boyunca 41,59 – 41,68 TL aralığında hareket etti. Gün sonu kapanışta dolar 41,68 TL seviyesinde işlem gördü.
Euro 48,93 TL seviyesinde günü tamamladı
Euro cephesinde de benzer bir tablo yaşandı. Euro, kapanışta 49,03 TL seviyesine yükseldi.
4 Ekim 2025 Cumartesi güncel döviz kurları
Dolar/TL: Alış 41,6733 TL – Satış 41,6880 TL
Euro/TL: Alış 48,9285 TL – Satış 49,0307 TL