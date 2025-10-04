4 Ekim 2025 Cumartesi güncel döviz kurları: İşte güncel dolar ve euro fiyatları

Haftanın son işlem gününde yatırımcıların gözü yine dövizdeydi. Küresel piyasalarda ABD ekonomisine dair veriler, faiz indirim beklentileri ve parite hareketleri Türk lirası üzerinde baskı yaratmaya devam etti. Bu ortamda dolar ve euro, haftayı yukarı yönlü kapanışlarla tamamladı.

Dolar 41,68 TL’ye yükseldi

Bankalararası piyasalarda dolar/TL kuru, gün boyunca 41,59 – 41,68 TL aralığında hareket etti. Gün sonu kapanışta dolar 41,68 TL seviyesinde işlem gördü.

Euro 48,93 TL seviyesinde günü tamamladı

Euro cephesinde de benzer bir tablo yaşandı. Euro, kapanışta 49,03 TL seviyesine yükseldi.

4 Ekim 2025 Cumartesi güncel döviz kurları

Dolar/TL: Alış 41,6733 TL – Satış 41,6880 TL

Euro/TL: Alış 48,9285 TL – Satış 49,0307 TL