9 Ağustos 2025 güncel döviz kurları: Dolar ve Euro kaç TL oldu?

Küresel piyasalardaki gelişmeler ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) faiz politikaları, döviz kurlarında dalgalanmaya neden oluyor.

Vatandaşlar 9 Ağustos 2025 Cumartesi günü sabah saatlerinde "Dolar kaç TL oldu?", "Euro ne kadar?" gibi sorulara yanıt ararken Dolar/TL 40,65 seviyesinden, Euro/TL ise 47,36 TL bandında işlem görüyor.

Güncel döviz kurları (8 Ağustos 2025)

Dolar/TL: Alış 40,6565 – Satış 40,7086

Euro/TL: Alış 47,3645 – Satış 47,4349