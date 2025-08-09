9 Ağustos 2025 güncel döviz kurları: Dolar ve Euro kaç TL oldu?
9 Ağustos 2025 Cumartesi günü döviz kurlarında dalgalanma sürüyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın faiz politikaları, küresel piyasalardaki gelişmeler ve parite hareketleri döviz fiyatlarının yönünü belirlemeye devam ediyor. Dolar/TL 40,68 seviyesinden işlem görürken, Euro/TL 47,41 TL bandında bulunuyor. İşte 8 Ağustos Cuma güncel döviz kurları...
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Küresel piyasalardaki gelişmeler ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) faiz politikaları, döviz kurlarında dalgalanmaya neden oluyor.
Vatandaşlar 9 Ağustos 2025 Cumartesi günü sabah saatlerinde "Dolar kaç TL oldu?", "Euro ne kadar?" gibi sorulara yanıt ararken Dolar/TL 40,65 seviyesinden, Euro/TL ise 47,36 TL bandında işlem görüyor.
Güncel döviz kurları (8 Ağustos 2025)
Dolar/TL: Alış 40,6565 – Satış 40,7086
Euro/TL: Alış 47,3645 – Satış 47,4349
Bu konularda ilginizi çekebilir