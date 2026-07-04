Dolar için kritik hafta başlıyor! Fed'in faiz mesajları piyasaların yönünü belirleyebilir

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ABD doları geçen hafta zayıf ekonomik verilerin etkisiyle değer kaybetse de uzmanlar büyük resimde önemli bir değişiklik olmadığı görüşünde birleşiyor. Beklentilerin altında kalan tarım dışı istihdam verisi dolar üzerinde baskı oluştururken, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyonla mücadelede taviz vermeyen yaklaşımı doların güçlü görünümünü korumasına destek oluyor. Piyasalar şimdi Fed'in gelecek adımlarına ilişkin ipuçları verecek kritik verileri bekliyor.

Dolar iki haftalık yükselişin ardından geriledi

ABD Dolar Endeksi (DXY), iki hafta üst üste yaşanan yükselişin ardından bu hafta yeniden satış baskısıyla karşılaştı. Beklentileri karşılamayan istihdam verileri ve dolar/yen (USD/JPY) paritesindeki sert geri çekilme doların küresel piyasalarda değer kaybetmesine neden oldu.

Fed enflasyon konusunda geri adım atmıyor

Fed Başkanı Kevin Warsh, Avrupa Merkez Bankası'nın Sintra Forumu'nda yaptığı konuşmada fiyat istikrarının hâlâ en önemli öncelik olduğunu vurguladı. Warsh, enflasyonun son dönemde bir miktar gerilemesine rağmen hâlâ yüzde 2 hedefinin üzerinde olduğunu belirterek, gerektiği takdirde sıkı para politikasının sürdürülebileceği mesajını verdi.

Yapay zeka ekonomiyi destekliyor ama belirsizlik sürüyor

Warsh, yapay zekâ yatırımlarının henüz gelişimin ilk aşamalarında bulunduğunu ifade ederek bu teknolojinin uzun vadede enflasyonu artırıp artırmayacağı konusunda kesin bir değerlendirme yapmak için erken olduğunu söyledi. Buna karşın ABD ekonomisinin güçlü iş gücü piyasası ve üretim kapasitesi sayesinde dirençli görünümünü koruduğunu dile getirdi.

Enflasyon beklentilerin üzerinde kalmaya devam ediyor

ABD'de mayıs ayında yıllık tüketici enflasyonu yüzde 4,2'ye yükselirken, çekirdek enflasyon da yüzde 2,9'a çıktı. Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) verileri de fiyat baskılarının beklenenden daha kalıcı olduğuna işaret etti. Uzmanlara göre enflasyondaki bu direnç Fed'in faiz indirimlerini geciktirebilir.

İran anlaşması petrolü düşürdü ancak riskler bitmedi

ABD ile İran arasında sağlanan diplomatik ilerleme sonrası petrol fiyatları gerileyerek jeopolitik risk priminin önemli bölümünü sildi. Ancak ABD'nin uyguladığı gümrük tarifelerinin tedarik zincirleri üzerindeki gecikmeli etkilerinin önümüzdeki dönemde enflasyonu yeniden yukarı çekebileceği değerlendiriliyor.

Zayıf istihdam verisi doları baskıladı

Haziran ayı tarım dışı istihdam verisi yalnızca 57 bin kişilik artış göstererek beklentilerin altında kaldı. İşsizlik oranı yüzde 4,2'ye gerilese de istihdam piyasasındaki yavaşlama dolar üzerindeki baskıyı artırdı. Analistler, dolar/yen paritesinde Japon yetkililerin olası müdahale beklentisinin de doların değer kaybında etkili olduğunu belirtiyor.

Piyasaların gözü FOMC tutanaklarında

Yeni haftada yatırımcılar, Fed'in haziran toplantısına ait FOMC tutanaklarını yakından izleyecek. Ayrıca ISM Hizmet PMI verisi de ABD ekonomisinin seyri hakkında önemli sinyaller verecek. Bunun yanında Orta Doğu'daki gelişmeler ve Fed yetkililerinden gelecek açıklamalar da piyasaların odağında olacak.

Faizlerin uzun süre yüksek kalması doların en büyük kozu olabilir

FXStreet analizine göre piyasalarda faiz indirimi beklentileri giderek zayıflarken, yüksek enflasyon nedeniyle Fed'in faizleri uzun süre mevcut seviyelerde tutması olasılığı güç kazanıyor. Böyle bir senaryoda ABD tahvil faizlerinin yüksek kalması ve doların küresel piyasalarda destek bulmayı sürdürmesi bekleniyor.