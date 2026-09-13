Google Haberler

Dolar kaç TL oldu, Euro ne kadar? (13 Eylül Pazar Döviz Kurları)

13 EYLÜL DÖVİZ KURU: Döviz kurlarında hareketlilik devam ediyor. Yeni günde Dolar 48,47 liradan, euro 56.10 TL seviyelerinden işlem görüyor. İşte güncel döviz kurları ve piyasalardaki son durum…

Cihan Oruçoğlu
Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Dolar ve Euro kaç TL oldu? Güncel Dolar/TL, Euro/TL kuru ne kadar? 1 dolar kaç TL? 1 Euro kaç TL? 13 Eylül 2026 güncel dolar ve euro kurları ne kadar?

İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından takip ediliyor.

Döviz kurlarındaki hareket bugün de devam ediyor. Yatırımcılar, iş insanları ve vatandaşlar, dolar ve Euro’daki son değişimleri yakından takip ediyor.

Yeni günde Dolar/TL  48,4600 (alış) 48,4700’den (satış) işlem görürken, Euro ise aynı saat itibarıyla 56,1000 TL seviyelerinde seyrediyor.

ALTINDA SON DURUM: Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? (13 Eylül 2026)ALTINDA SON DURUM: Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? (13 Eylül 2026)Altın