İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından takip ediliyor.

Döviz kurlarındaki hareket bugün de devam ediyor. Yatırımcılar, iş insanları ve vatandaşlar, dolar ve Euro’daki son değişimleri yakından takip ediyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların dünkü efektif kurunu alışta 40.2826, satışta 40.4440 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 40.2001, satışta 40.3612 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda dün akşam itibarıyla euro/dolar paritesi 1,1710, sterlin/dolar paritesi 1,3500 ve dolar/yen paritesi 147,3 düzeyindeydi.

Yeni günde Dolar/TL 40,3919 (alış) 40,4279'dan (satış) işlem görürken, Euro ise aynı saat itibarıyla 47,3232 TL seviyelerinde seyrediyor.