İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Döviz kurlarındaki hareket bugün de devam ediyor. Yatırımcılar, iş insanları ve vatandaşlar, dolar ve Euro’daki son değişimleri yakından takip ediyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların dünkü efektif kurunu alışta 40.3073, satışta 40.4689 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 40.2826, satışta 40.4440 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda dün akşam itibarıyla euro/dolar paritesi 1,1730, sterlin/dolar paritesi 1,3510 ve dolar/yen paritesi 146,5 düzeyindeydi.

Dolar yeni güne nasıl başladı?

Serbest piyasada 40,4450 liradan alınan dolar, 40,4470 liradan satılıyor. 47,4840 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 47,4860 lira olarak belirlendi.

Dün doların satış fiyatı 40,4250, euronun satış fiyatı ise 47,3560 lira olmuştu.