İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Döviz kurlarındaki hareket bugün de devam ediyor. Yatırımcılar, iş insanları ve vatandaşlar, dolar ve Euro’daki son değişimleri yakından takip ediyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 40.3400, satışta 40.5017 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 40.3073, satışta 40.4689 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda dün akşam itibarıyla euro/dolar paritesi 1,1725, sterlin/dolar paritesi 1,3556 ve dolar/yen paritesi 146,41 düzeyindeydi.

Yeni güne dolar nasıl başladı?

Serbest piyasada 40,4510 liradan alınan dolar, 40,4530 liradan satılıyor. 47,7670 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 47,7690 lira olarak belirlendi.

Dün doların satış fiyatı 40,5430, euronun satış fiyatı ise 47,4780 lira olmuştu.