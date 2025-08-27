İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Döviz kurlarındaki hareket bugün de devam ediyor. Yatırımcılar, iş insanları ve vatandaşlar, dolar ve Euro’daki son değişimleri yakından takip ediyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların dünkü efektif kurunu alışta 40,9126 satışta 41,0766 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 40,8918, satışta 41,0557 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda dün akşam itibarıyla euro/dolar paritesi 1,1652, sterlin/dolar paritesi 1,3480 ve dolar/yen paritesi 147,314 düzeyindeydi.

Yeni günde Dolar/TL 41,0380 (alış) 41,0514'ten (satış) işlem görürken, Euro ise aynı saat itibarıyla 47,7670 TL seviyelerinde seyrediyor.