Dolar ve Euro kaç TL oldu? Güncel Dolar/TL, Euro/TL kuru ne kadar? 1 dolar kaç TL? 1 Euro kaç TL? 8 Eylül 2025 güncel dolar ve euro kurları ne kadar?

Dolar kaç TL oldu, Euro ne kadar? (8 Eylül Pazartesi Güncel Döviz Kurları)
8 EYLÜL ANLIK DÖVİZ KURU: Döviz kurlarında hareketlilik devam ediyor. Küresel piyasalardaki gelişmeler ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) faiz politikaları, dolar ve Euro kurlarında dalgalanmaya neden oluyor. Dolar 41,26 liradan, euro 48,40 TL seviyelerinden işlem görüyor. İşte güncel döviz kurları ve piyasalardaki son durum…
İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından takip ediliyor.
Döviz kurlarındaki hareket bugün de devam ediyor. Yatırımcılar, iş insanları ve vatandaşlar, dolar ve Euro’daki son değişimleri yakından takip ediyor.
Yeni günde Dolar/TL 41,2574 (alış) 41,2649'dan (satış) işlem görürken, Euro ise aynı saat itibarıyla 48,4037 TL seviyelerinde seyrediyor.