Dolar mı euro mu? Dev bankaların yeni döviz stratejisi ortaya çıktı!

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

ABD doları yeniden güç kazanırken gelişmekte olan piyasalarda yatırım stratejileri de dikkat çeken bir değişime uğradı. Geçen yıl doların zayıflaması yüksek faiz getiren para birimlerine ilgiyi artırırken, dolardaki toparlanma yatırımcıları yine yeni arayışlara yöneltti.

Fed'in yeni başkanı Kevin Warsh'ın şahin tutumu ve faizlerin yüksek kalabileceği beklentisi, doların cazibesini yeniden artırırken dev varlık yönetim şirketleri de fonlama stratejilerini gözden geçirdi.

Dev bankalar döviz stratejilerini değiştiriyor

AllianceBernstein, yüksek getirili gelişmekte olan ülke para birimlerine yönelik yatırımlarını finanse ederken artık ağırlıklı olarak dolar yerine farklı para birimlerini kullanıyor.

Şirketin gelişmekte olan piyasalar tahvil direktörü Christian DiClementi, doların yönüne ilişkin net bir beklenti taşımadıklarını belirterek, fonlamayı ABD doları yerine dünyanın farklı bölgelerindeki para birimleri üzerinden gerçekleştirdiklerini söyledi.

Benzer şekilde Invesco da belirli yatırım stratejilerinde dolar bağımlılığını azaltarak euro, Kanada doları ve daha sınırlı ölçüde Japon yeni ile fonlama yapmaya başladı.

Morgan Stanley'den döviz sepeti tavsiyesi

Morgan Stanley ise müşterilerine sadece dolar karşısında değil, euro ve Japon yeni gibi para birimlerini de kapsayan daha geniş bir döviz sepetine karşı gelişmekte olan ülke para birimlerinde pozisyon almalarını tavsiye etti.

Citigroup da Brezilya realinin euro ve Avustralya doları karşısında değer kazanabileceği beklentisiyle yatırım önerisinde bulundu.

DoubleLine Capital'de küresel devlet tahvilleri ve gelişmekte olan piyasalar ekiplerini yöneten Bill Campbell, yaz aylarında fonlamayı dolar dışındaki para birimlerine çeşitlendirmenin mantıklı bir strateji olduğunu ifade etti. Ancak Campbell, Fed'in para politikasına ilişkin belirsizlik devam ettiği için dolar cinsinden pozisyonların tamamen terk edilmemesi gerektiği uyarısında bulundu.

En büyük risk ABD dolarındaki güçlenme

Öte yandan HSBC Holdings'in, yönetimi altında toplam 432 milyar dolarlık varlık bulunan 101 kurumsal yatırımcıyla gerçekleştirdiği ankete göre, gelişmekte olan piyasalar açısından en büyük risk artık jeopolitik gelişmeler değil, ABD dolarındaki güçlenme olarak görülüyor. Küresel yatırımcıların da önümüzdeki dönemde döviz stratejilerini daha temkinli sürdürmesi bekleniyor.