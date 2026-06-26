Dolar rallisi devam ediyor: Yen karşısında 40 yılın rekoru

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Fed'in yeni başkanı Kevin Warsh'ın para politikasında "şahin" tutum sergileyeceğine yönelik beklentiler dolar talebini destekleyerek dolar/yen paritesinde 40 yıllık rekor getirdi.

ABD-İran mutabakatı sonrası oluşan iyimserlik küresel enflasyon ve büyüme beklentilerini olumlu yönde etkilese de küresel merkez bankalarının gelecek dönemde daha temkinli adımlar atacağı düşünülüyor. Fed'in de sıkı duruşunu koruyacağına yönelik beklentiler doların yükselişini hızlandırırken dolar/yen paritesi 161,95 seviyesine çıkarak Temmuz 1986'dan beri en yüksek seviyeyi gördü.

Dolar Fed'e yönelik beklentilerle tetiklendi

ABN AMRO Kıdemli Döviz ve Petrol Stratejisti Georgette Boele, dolardaki yükselişin yatırımcıların Fed beklentilerini yeniden değerlendirmesi ile yaşandığını belirtirken piyasalar da faiz beklentilerini yukarı yönlü revize ediyor.

Doların güçlü görünümünü yaz ayları boyunca koruyabileceğini ifade eden Boele, düşük likidite dönemlerinde piyasa oynaklığının artabileceğine dikkat çekti.

Petrol fiyatlarındaki gerilemeye rağmen doların değer kazanmaya devam etmesini de değerlendiren Boele, ABD'nin enerji ihracatçısı konumunun doları desteklediğini söyledi. Buna karşın enerji ithalatçısı olan Avrupa ekonomilerinin bu süreçte daha kırılgan kaldığını belirtti.

Japonya'nın tek taraflı döviz müdahalelerinin etkisinin sınırlı kalabileceğini ifade eden Boele, ABD ile koordineli gerçekleştirilecek olası bir müdahalenin ise dolar/yen paritesi üzerinde daha güçlü sonuçlar doğurabileceğini vurguladı.