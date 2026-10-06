Morgan Stanley açıkladı: Dolarda düşüş alım fırsatı mı?

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Morgan Stanley, ABD doları için nötr ancak pozitif eğilimli bir görünüm benimserken, düşüşleri alım fırsatı olarak değerlendiriyor. Bankaya göre enerji fiyatlarının yeniden yükselmesi veya yatırımcıların riskten kaçınmaya yönelmesi, dolardaki olası zayıflamanın kısa sürmesine neden olabilir.

Eylül sonunda açıklanan zayıf ABD istihdam verisi, ABD Merkez Bankasının (Fed) ek faiz artışlarına gideceği beklentisini azaltarak doların yükselişini yavaşlattı. Buna rağmen banka, doların orta vadede güçlü kalacağı görüşünü sürdürüyor.

Japon yeninde zayıflık beklentisi sürüyor

Morgan Stanley'nin Japon yenine ilişkin değerlendirmesi ise olumsuz. Banka, düşük faizli para biriminden borçlanarak daha yüksek getirili varlıklara yatırım yapmaya dayanan "carry trade" işlemlerinin dolar/yen paritesini desteklemesini bekliyor.

Bu işlemlerin etkisiyle paritenin hareket ettiği aralığın üst sınırına yakın kalması gündemde. ABD'li yetkililerin de yenin değer kaybına dikkat çekmesiyle birlikte, Japonya'nın döviz piyasasına müdahale etme ihtimali artıyor.

Enerji fiyatları döviz tercihinde belirleyici

Banka, yükselen enerji fiyatlarına karşı korunmak için Norveç kronunu Euro ve İsveç kronuna tercih ediyor. Petrolün seyrine bağlı olan bu yaklaşımda, Orta Doğu kaynaklı arz endişelerinin yeniden güçlenmesinin Norveç para birimine destek sağlayabileceği değerlendiriliyor.

Euro açısından ise Avrupa'nın yüksek enerji maliyetlerine duyarlılığı baskı yaratıyor. Fransa tahvilleri ile referans tahviller arasındaki getiri farkının açılması da bu baskıya ekleniyor.