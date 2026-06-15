Tedarik risklerinin azalmasıyla baz metaller yükselişe geçti

Londra Metal Borsası işlemlerinde bakır fiyatları ABD ile İran arasında sağlanan çerçeve anlaşmasının ardından son bir haftanın en yüksek seviyesine ulaştı. İki ülke arasındaki savaşın sona ermesi ve Hürmüz Boğazı'nın yeniden sevkiyata açılması yönündeki mutabakat, enerji kaynaklı enflasyon endişelerini hafifletirken dolar endeksini geriletti ve risk iştahını destekledi. LME vadeli bakır fiyatları yüzde 1,10 artışla ton başına 13.849 dolara tırmandı. Metal, seansın erken saatlerinde yüzde 1,43 yükselişle 5 Haziran tarihinden bu yana en yüksek seviye olan 13.893,50 doları test etti.

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası bünyesinde de bakır fiyatları artış eğilimini sürdürdü. Şanghay piyasasında bakır fiyatları yüzde 1,54 değer kazanarak ton başına 105.780 yuana (15.653,72 dolar) yükseldi. Söz konusu kontrat seans içinde 105.920 yuan seviyesini görerek yine 5 Haziran sonrasının en yüksek seviyesini kaydetti. ABD ve İranlı yetkililer, Hürmüz Boğazı üzerindeki ablukanın kaldırılmasını ve petrol akışının normalleşmesini içeren mutabakatı pazar günü doğruladı.

Hürmüz Boğazı mutabakatı emtiayı rahatlattı

Küresel petrol piyasalarında Brent petrol vadeli kontratları anlaşma haberiyle yüzde 4'ün üzerinde değer kaybetti. Akaryakıt maliyetlerinin düşmesi, enflasyon baskılarının azalacağı beklentisini güçlendirdi.

Dolar endeksi DXY ise yüzde 0,26 düşüşle son 10 günün en düşük seviyesine indi. Doların gerilemesi, yabancı para birimi kullanan yatırımcılar için dolar cinsinden fiyatlanan bakır fiyatları ve diğer emtiaları daha cazip hale getirdi. Çinli aracı kurum Jinrui Futures analistleri, mutabakatın aylardır süren müzakerelerdeki en büyük ilerleme olduğunu ve jeopolitik baskıyı azalttığını belirtti.

Küresel emtia piyasalarında bakır fiyatları yönünü yukarı çevirirken, yatırımcılar bu hafta gerçekleştirilecek olan ABD Merkez Bankası Federal Rezerv toplantısına odaklandı. Kevin Warsh başkanlığında yapılacak ilk toplantıda, enerji maliyetlerinin enflasyonu yükseltmesi nedeniyle piyasa aktörleri politika yapıcıların daha şahin bir tutum takınıp takınmayacağını inceleyecek. Piyasa Fed'in faiz oranlarını sabit bırakmasını beklerken, katılımcılar Warsh'un basın toplantısındaki sinyallere ve faiz projeksiyonlarına odaklanacak. ABD tüketici güveni ise haziran başında gerileyen benzin fiyatlarıyla iyileşme gösterdi ancak enflasyon beklentileri yüksek kalmaya devam etti.

Londra ve Şanghay borsalarında bakır fiyatları yönünü yukarı çevirdi

Londra borsasındaki diğer baz metallerde bakır fiyatları dışındaki ürünler de günü kazançla tamamladı. Alüminyum yüzde 0,24, çinko yüzde 0,75, kurşun yüzde 0,51, nikel yüzde 0,67 yükselirken, kalay yüzde 3,28 oranında sıçrama yaptı. Çin piyasaları da benzer bir yukarı yönlü hareket kaydetti. Şanghay işlemlerinde alüminyum yüzde 0,43, çinko yüzde 2,29, kurşun yüzde 0,96, nikel yüzde 1,18 artarken, kalay vadeli kontratları yüzde 4,85 değer kazandı.