Bakır fiyatları 4 ayın zirvesine çıktı

ABD’de bakır vadeli işlemleri libre başına 5,1 doların üzerine çıkarak dört ayın zirvesini test etti. Endonezya’daki Freeport-McMoRan’a ait Grasberg madeninde yaşanan ölümcül kaza ve Şili ile Peru’daki protestolar, küresel arzın daralacağı endişelerini büyüttü.

Fed beklentileri destek sağladı

Şili’nin devlet madencisi Codelco’nun Çinli alıcılara rekor fiyat teklif etmesi, bakırda fiyat artışının sürebileceğine işaret etti.

ABD Merkez Bankası’nın faiz indirimine gidebileceği beklentisi de bakır ve diğer baz metallere olan talebi destekledi.