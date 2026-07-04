Bakır ve alüminyum fiyatlarında tarihi yükseliş! Yapay zeka talebi baz metalleri uçurdu

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2026 yılının ilk altı ayında emtia piyasalarında en dikkat çekici performanslardan biri baz metallerde görüldü. Yapay zeka yatırımlarının hız kazanması, küresel enerji dönüşümü ve jeopolitik gelişmelerin etkisiyle bakır ve alüminyum fiyatları sert yükseldi. Özellikle yapay zeka veri merkezlerinin artan bakır ihtiyacı ile Orta Doğu'daki gelişmelerin oluşturduğu arz endişeleri, fiyatları tarihi seviyelere taşıdı.

Bakır fiyatı tarihi rekor kırdı

Uluslararası piyasalarda bakırın libresi yılın ilk yarısında 6,67 dolara yükselerek tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Rekor yükselişte yapay zeka veri merkezlerinden gelen güçlü talep, elektrikli araç sektöründeki büyüme ve yenilenebilir enerji yatırımlarındaki artış belirleyici oldu.

Alüminyum son 4 yılın zirvesine çıktı

Bakırın ardından alüminyum fiyatları da güçlü bir performans sergiledi. Ton başına fiyat 3 bin 787 dolara kadar yükselerek son dört yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Jeopolitik riskler ve üretim maliyetlerindeki artış, alüminyum piyasasında da yukarı yönlü hareketi destekledi.

Yapay zeka yatırımları talebi büyütüyor

Uzmanlara göre yapay zeka teknolojilerine yönelik küresel yatırımlar yalnızca teknoloji sektörünü değil, emtia piyasalarını da yeniden şekillendiriyor. Veri merkezlerinin hızla çoğalması, yüksek miktarda bakır kullanımını beraberinde getirirken, enerji altyapısına yönelik yatırımlar da baz metallere olan talebi artırıyor.

Savaş ve arz endişeleri fiyatları destekledi

ABD/İsrail-İran Savaşı sonrasında enerji arzına ilişkin belirsizlikler emtia piyasalarında yeni bir dönemin kapısını araladı. Petrol tedarikine yönelik endişelerin yenilenebilir enerji yatırımlarını hızlandırması, bakıra olan talebi artırırken, savaşın üretim ve lojistik maliyetleri üzerindeki etkisi de fiyatları yukarı taşıdı.

Hürmüz Boğazı etkisi bakır piyasasına da yansıdı

Hürmüz Boğazı çevresinde yaşanan lojistik sorunlar nedeniyle kükürt tedarikinde meydana gelen aksaklıklar, bakır üretiminde kritik öneme sahip sülfürik asit üretimini olumsuz etkiledi. Özellikle Zambiya ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki üretim tesislerinin bu hammaddeye bağımlı olması küresel arz endişelerini daha da artırdı.

Şili ve Endonezya'daki gelişmeler arz baskısını artırdı

Dünyanın en büyük bakır üreticisi Şili'de üretimin gerilemesi ve Endonezya'daki Grasberg madeninde yaşanan üretim sorunları, küresel piyasalarda arz sıkışıklığını derinleştirdi. Çin'in güçlü bakır ithalatı da talebin yüksek seyrini koruduğunu ortaya koydu.

Bakır yılın büyük bölümünde yatırımcısını sevindirdi

Bakır fiyatları martta yaşanan kısa süreli geri çekilmeye rağmen nisan ve mayıs aylarında yeniden yükselişe geçti. Haziran ayında yüzde 2,8 değer kaybetmesine karşın yılın ilk yarısındaki güçlü performansını koruyan bakır, yatırımcısına önemli kazanç sağlayan emtialar arasında yer aldı.

Capital.com Kıdemli Finansal Piyasalar Analisti Kyle Rodda, baz metal piyasasında yükselişi değerlendirdi. Rodda, "Günün sonunda mesele yapay zeka ve arz dengesinde bitiyor. Bu durum da bize fiyatların güçlü bir şekilde desteklenmeye devam edebileceğini düşündürüyor." ifadelerini kullandı.