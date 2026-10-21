Bakırda stokların rotası ABD oldu: Avrupa'da teslimat primleri rekor kırdı

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Bakır fiyatları çarşamba günü sınırlı yükselirken, Avrupa'da gelecek yılın teslimatları için açıklanan rekor primler arz sıkışıklığı endişelerini güçlendirdi. Küresel borsa stoklarının büyük bölümünün ABD'de toplanması da diğer bölgelerdeki tedarik kaygılarını artırdı.

Bu gelişmelerin izlendiği piyasada, Londra Metal Borsası'nda üç ay vadeli bakır TSİ 06.30 itibarıyla yüzde 0,14 artışla ton başına 14.440 dolara çıktı. Şanghay'da en çok işlem gören kasım vadeli kontrat ise yüzde 0,58 yükselerek 109.820 yuana ulaştı.

Stoklar ABD'ye yöneldi, Avrupa'da primler yükseldi

ABD'nin bakır ithalatına ilişkin başlattığı soruşturmanın yarattığı tarife belirsizliği, sevkiyatları Amerikan depolarına yönlendirdi. Böylece COMEX'te tutulan bakır, dünya genelinde borsalarda görülebilen toplam stokların yaklaşık yüzde 70'ine ulaştı.

ABD dışındaki arz koşullarına ilişkin endişelerin arttığı bu dönemde Codelco, Avrupa'ya 2027 teslimatları için ton başına 350 dolar prim teklif etti. Şirketin bu yıl uyguladığı prim 325 dolardı. Aurubis de LME referans fiyatına eklenen teslimat primini yaklaşık yüzde 10 artırarak 347 dolarla tarihi zirveye taşıdı.

Çin'de primler yatay, üretim artışta

Avrupa'daki yükselişe karşılık, Çin'in ithal bakır talebinin göstergelerinden Yangshan primi sınırlı değişim göstererek pazartesi günkü 137 dolar seviyesinden salı günü 138 dolara çıktı. Ülkede rafine bakır üretimi ise eylülde yıllık yüzde 1,1 artışla 1,26 milyon tona ulaştı.

Arz ve talep gelişmelerinin yanı sıra doların seyri de metal fiyatlarına destek verdi. ABD dolarındaki zayıflama, metalleri diğer para birimleriyle alım yapanlar için daha ucuz hale getirdi.

Piyasalarda Fed beklentileri de izlenirken, Reuters anketindeki 100 ekonomistin 94'ü ekimde faizlerin sabit tutulacağını, tamamı ise aralıkta artırılacağını öngördü. Diğer metaller arasında nikel, Londra'da yüzde 1,77 ve Şanghay'da yüzde 2,56 yükselişle öne çıktı.