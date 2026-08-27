Bu metal durdurulamıyor: Yükseliş yedinci güne taşındı

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Çinko fiyatları, cevher kıtlığının metal arzını baskılamasıyla yükselişini yedinci güne taşıdı. Londra Metal Borsası'nda (LME) vadeli işlemler yüzde 1'e varan değer kazanırken fiyatlar, dört yılı aşkın sürenin en yüksek seviyelerine yakın seyretti.

Piyasadaki arz sıkışıklığı, kısa vadeli teslimatlar ile vadeli kontratlar arasındaki farkın açılmasıyla daha belirgin hâle geldi. Çarşamba günü hemen teslim edilecek çinko, üç ay vadeli kontratların yaklaşık 200 dolar üzerinde fiyatlandı. Böylece iki fiyat arasındaki fark Aralık ayından bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

İşleme ücretleri eksi 110 dolara geriledi

Çinko cevherindeki kıtlık, izabe tesislerine ödenen işleme ücretlerini negatif bölgeye iterken metal üretimi üzerindeki baskıyı da artırdı. Fastmarkets verilerine göre madencilerin cevheri çinko metaline dönüştürmeleri için tesislere ödediği ücret ton başına eksi 110 dolara kadar düştü.

İzabe tesisleri, yan ürün satışlarından elde ettikleri gelirlerle kayıplarının bir kısmını karşılayabiliyor. Ancak ücretlerin uzun süre sıfırın altında kalması, üretim kesintilerine gidilmesi ve arzın daha da azalması riskini beraberinde getiriyor.

Guangzhou Future tarafından yayımlanan değerlendirme notunda, “LME'de mevcut fiziki likidite son derece düşük seviyelerde. Maden üretimi önemli ölçüde toparlanana kadar, döküm maliyetleri çinko fiyatları için güçlü bir taban oluşturacak” ifadelerine yer verildi.

Bakırda da arz baskısı hissediliyor

Çinkodakine benzer bir görünüm bakır piyasasında da izleniyor. Stokların görece düşük kalması ve işleme ücretlerinin negatif bölgede bulunması, kısa vadeli kontratlarla ileri vadeli işlemler arasındaki fiyat farkını genişletiyor.

ABD'nin ithalata gümrük vergisi uygulayabileceğine yönelik beklentiler de bakır piyasasındaki dengeleri etkiliyor. Olası vergi öncesinde Amerika'ya yapılan sevkiyatların hızlanması, diğer bölgelerde kullanılabilir metal miktarının azalmasına neden oluyor.

Singapur saatiyle 12.05 itibarıyla çinko yüzde 0,6 artışla ton başına 3 bin 916 dolardan işlem gördü. Bakır vadeli işlemleri ise yüzde 0,2 yükselerek 14 bin 277 dolara çıktı. Salı gününü 14 bin 349,50 dolarlık rekor seviyeden tamamlayan bakır, bu yükselişin ardından dalgalı bir seyir izledi.