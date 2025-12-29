Emtia piyasalarında değerli metaller parladı
Gümüş, yılbaşından bu yana ons bazında %171,5 artarak, yıllık bazda en çok değer kazanan değerli metal oldu. Değerli metallerde bu hafta ons bazında fiyatlar, platinde %24,5, gümüşte %17,9, paladyumda %13 ve altında %4,5 değer kazandı.
Emtia piyasalarında, Noel haftasında ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirimlerine devam edeceği beklentileri ve değer kaybeden dolar endeksi fiyatlamaları destekledi. Fed’e ilişkin gevşeme beklentileriyle ABD ekonomisinin güçlü kaldığına işaret eden makroekonomik veriler, yılın son günlerinde piyasalarda risk iştahının yüksek seyretmesini sağladı.
Analistler, Noel tatili nedeniyle haftanın son iki iş gününde işlem hacminin düşük seviyelerde kaldığını belirterek, sığ piyasa koşulları nedeniyle fiyatlardaki olası dalgalanmaların daha geniş aralıklarda gerçekleştiğini kaydetti.
Makroekonomik veriler tarafında ABD ekonomisi öncü verilere göre, bu yılın üçüncü çeyreğinde %4,3 ile öngörülerin üzerinde büyürken, söz konusu performans 2023’ün üçüncü çeyreğinden bu yana en yüksek büyüme oranı olarak kayıtlara geçti.
Çin ve Hindistan gümüşü rekora taşıdı
Değerli metaller, Fed’in faiz indirimi beklentilerinin sürmesiyle artan talep ve ABD-Çin ekonomik verilerindeki belirsizlikler ile jeopolitik gelişmelerin güvenli liman talebini canlı tutmasıyla desteklendi.
Arz ve talep tarafındaki beklentiler de altın hariç sanayide kullanılan değerli metallere pozitif destek sağladı. Özellikle gümüş, Hindistan ve Çin’den gelen haber akışının etkisiyle oluşan arz endişelerinden destek buldu. Hindistan’da emeklilik düzenleyici kurumuna bağlı fonların portföylerinin %1’ini onaylı altın ve gümüş ETF’lerine ayırabilmesine izin verilmesi, altın ve gümüşe yönelik talebi artırdı.
Bu gelişmelerle birlikte gümüşün ons fiyatı, hafta içinde 79,3 dolara yükselerek rekor tazeledi ve haftayı 79,2 dolardan tamamladı. Bununla birlikte gümüş, yılbaşından bu yana ons bazında %171,5 artarak, yıllık bazda en çok değer kazanan değerli metal oldu.
Altının ons fiyatı, hafta içinde en yüksek 4 bin 549,9 dolara çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşırken, haftayı 4 bin 533 dolardan tamamladı. Yıllık bazda ise %72,8 değer kazanarak muadillerinin yıllık bazda gerisinde kaldı. Platinin ons fiyatı, hafta içinde en yüksek 2 bin 474,36 doları görerek rekor tazelerken, haftayı 2 bin 426,42 dolardan tamamladı. Yıllık yükselişi ise %167,9 seviyesine ulaştı. Paladyum fiyatları yılsonunda toparlanma işaretleri gösterdi.
Özellikle otomotiv sektöründe kullanılan paladyumun ons fiyatı, hafta içinde 1965,61 doları görerek Aralık 2022’den bu yana en yüksek seviyeye ulaşırken, haftayı 1929,67 dolardan tamamladı. Paladyum da yıllık bazda %111,2 değer kazandı. Değerli metallerde, bu hafta ons bazında fiyatlar, platinde %24,5, gümüşte %17,9, paladyumda %13 ve altında %4,5 değer kazandı.
Baz metaller alüminyum hariç pozitif görünümde
Baz metaller, Noel haftasında işlem hacmi düşerken, alüminyum hariç pozitif görünümdeydi. Bakır fiyatları, arz kısıtları ve büyük kurumların uzun vadede piyasada arz endişesi beklentileriyle pozitif bir seyir izledi. Analistler, ABD’nin bakıra yönelik olası tarife adımlarının küresel ticaret akışlarını bozduğunu, ABD piyasası ile Londra Metal Borsası (LME) arasında prim ayrışmasına yol açtığını kaydetti.
Çinko tarafında ise stoklardaki gerileme daha önce sert bir sıkışmaya yol açarken, arz fazlasının önemli bölümünün Çin’de birikmesi diğer piyasalarda dönemsel arz endişesini artırdı. Bu gelişmelerle baz metallerde tezgah üstü piyasada bu hafta fiyatlar libre bazında nikelde %5,1, bakırda %2,5, kurşunda %0,6, çinkoda %0,4 değer kazanırken, alüminyumda %0,1 değer kaybetti.
Petrol talep beklentisiyle pozitif seyretti
Petrol fiyatları, Noel haftasında ABD ile Venezuela arasındaki gerilimin tetiklediği arz endişeleri ile ABD’den gelen güçlü büyüme verilerinin etkisiyle pozitif seyretti. Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD’nin ülkesine ait petrol tankerlerine el koyması nedeniyle Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nden “ezici destek” gördüklerini söyledi. ABD Başkanı Donald Trump ise 16 Aralık’ta, “uyuşturucu terörizmini finanse ettiği” gerekçesiyle Venezuela’ya giriş veya çıkış yapan yaptırım altındaki tüm petrol tankerlerine “tam ve eksiksiz abluka” uygulanması talimatı vermişti.
Bu gelişmelerle Brent petrolün varil fiyatı haftalık bazda %0,5 artarken, New York Ticaret Borsası’nda işlem gören doğal gazın İngiliz termal birimi (MMBtu) cinsinden fiyatı da %0,8 değer kaybetti.
Tarım emtiaları pirinç hariç pozitife döndü
Tarım emtialarındaki fiyatlamalarda, Karadeniz Bölgesi’ndeki jeopolitik gelişmelerin artırdığı lojistik riskler ile ABD Tarım Bakanlığı’nın (USDA) raporlarındaki arz görünümü ve revizyonlar etkili olurken, tarım emtiaları haftayı pirinç hariç pozitif bir seyirle tamamladı. Karadeniz’de Ukrayna’nın Odesa Limanı altyapısına yönelik saldırı haberleri yatırımcılar tarafından yakından takip edildi.
Bu hafta Chicago Ticaret Borsası’nda kile başına fiyatlar buğdayda %2,1, soya fasulyesinde %1,2 ve mısırda %1,3 değer kazanırken, pirinçte yatay seyretti. Kahve fiyatları, Brezilya’daki sıcak hava dalgası ile Endonezya’da sel ve fırtınanın yol açtığı arz endişelerinin etkisiyle destek buldu. ABD’de faaliyet gösteren emtia borsası Intercontinental Exchange’te libre bazında fiyatlar, kahvede %2,3, şekerde %2,4 ve pamukta %1,1 arttı. Kakaonun ton başına fiyatı ise haftayı %1,7 artışla tamamladı.