Emtia piyasalarında değerli metaller parladı

Emtia piyasalarında, Noel haftasında ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirimlerine de­vam edeceği beklentileri ve değer kaybeden dolar endek­si fiyatlamaları destekledi. Fed’e ilişkin gevşeme beklen­tileriyle ABD ekonomisinin güçlü kaldığına işaret eden makroekonomik veriler, yı­lın son günlerinde piyasalar­da risk iştahının yüksek sey­retmesini sağladı.

Analistler, Noel tatili nedeniyle hafta­nın son iki iş gününde işlem hacminin düşük seviyelerde kaldığını belirterek, sığ piya­sa koşulları nedeniyle fiyat­lardaki olası dalgalanmaların daha geniş aralıklarda gerçek­leştiğini kaydetti.

Makroekonomik veriler ta­rafında ABD ekonomisi öncü verilere göre, bu yılın üçüncü çeyreğinde %4,3 ile öngörü­lerin üzerinde büyürken, söz konusu performans 2023’ün üçüncü çeyreğinden bu yana en yüksek büyüme oranı ola­rak kayıtlara geçti.

Çin ve Hindistan gümüşü rekora taşıdı

Değerli metaller, Fed’in faiz indirimi beklentilerinin sür­mesiyle artan talep ve ABD-Çin ekonomik verilerindeki belirsizlikler ile jeopolitik ge­lişmelerin güvenli liman tale­bini canlı tutmasıyla destek­lendi.

Arz ve talep tarafındaki beklentiler de altın hariç sa­nayide kullanılan değerli me­tallere pozitif destek sağla­dı. Özellikle gümüş, Hindis­tan ve Çin’den gelen haber akışının etkisiyle oluşan arz endişelerinden destek bul­du. Hindistan’da emeklilik düzenleyici kurumuna bağ­lı fonların portföylerinin %1’ini onaylı altın ve gümüş ETF’lerine ayırabilmesine izin verilmesi, altın ve gümü­şe yönelik talebi artırdı.

Bu gelişmelerle birlikte gü­müşün ons fiyatı, hafta içinde 79,3 dolara yükselerek rekor tazeledi ve haftayı 79,2 dolar­dan tamamladı. Bununla bir­likte gümüş, yılbaşından bu yana ons bazında %171,5 ar­tarak, yıllık bazda en çok de­ğer kazanan değerli metal ol­du.

Altının ons fiyatı, hafta içinde en yüksek 4 bin 549,9 dolara çıkarak tüm zamanla­rın en yüksek seviyesine ula­şırken, haftayı 4 bin 533 do­lardan tamamladı. Yıllık baz­da ise %72,8 değer kazanarak muadillerinin yıllık bazda ge­risinde kaldı. Platinin ons fi­yatı, hafta içinde en yüksek 2 bin 474,36 doları görerek re­kor tazelerken, haftayı 2 bin 426,42 dolardan tamamladı. Yıllık yükselişi ise %167,9 se­viyesine ulaştı. Paladyum fi­yatları yılsonunda toparlan­ma işaretleri gösterdi.

Özel­likle otomotiv sektöründe kullanılan paladyumun ons fi­yatı, hafta içinde 1965,61 do­ları görerek Aralık 2022’den bu yana en yüksek seviyeye ulaşırken, haftayı 1929,67 do­lardan tamamladı. Paladyum da yıllık bazda %111,2 değer kazandı. Değerli metal­lerde, bu hafta ons bazında fi­yatlar, platinde %24,5, gümüş­te %17,9, paladyumda %13 ve altında %4,5 değer kazandı.

Baz metaller alüminyum hariç pozitif görünümde

Baz metaller, Noel hafta­sında işlem hacmi düşerken, alüminyum hariç pozitif gö­rünümdeydi. Bakır fiyatları, arz kısıtları ve büyük kurum­ların uzun vadede piyasada arz endişesi beklentileriyle pozitif bir seyir izledi. Ana­listler, ABD’nin bakıra yöne­lik olası tarife adımlarının kü­resel ticaret akışlarını bozdu­ğunu, ABD piyasası ile Londra Metal Borsası (LME) arasın­da prim ayrışmasına yol açtı­ğını kaydetti.

Çinko tarafında ise stoklardaki gerileme da­ha önce sert bir sıkışmaya yol açarken, arz fazlasının önemli bölümünün Çin’de birikme­si diğer piyasalarda dönemsel arz endişesini artırdı. Bu ge­lişmelerle baz metallerde tezgah üstü piyasada bu hafta fiyatlar libre bazında nikelde %5,1, bakırda %2,5, kurşunda %0,6, çinkoda %0,4 değer ka­zanırken, alüminyumda %0,1 değer kaybetti.

Petrol talep beklentisiyle pozitif seyretti

Petrol fiyatları, Noel hafta­sında ABD ile Venezuela ara­sındaki gerilimin tetikledi­ği arz endişeleri ile ABD’den gelen güçlü büyüme verileri­nin etkisiyle pozitif seyret­ti. Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD’nin ül­kesine ait petrol tankerlerine el koyması nedeniyle Birleş­miş Milletler Güvenlik Kon­seyi’nden “ezici destek” gör­düklerini söyledi. ABD Baş­kanı Donald Trump ise 16 Aralık’ta, “uyuşturucu terö­rizmini finanse ettiği” gerek­çesiyle Venezuela’ya giriş ve­ya çıkış yapan yaptırım altın­daki tüm petrol tankerlerine “tam ve eksiksiz abluka” uy­gulanması talimatı vermişti.

Bu gelişmelerle Brent pet­rolün varil fiyatı haftalık baz­da %0,5 artarken, New York Ticaret Borsası’nda işlem gö­ren doğal gazın İngiliz termal birimi (MMBtu) cinsinden fi­yatı da %0,8 değer kaybetti.

Tarım emtiaları pirinç hariç pozitife döndü

Tarım emtialarındaki fiyatlamalarda, Karadeniz Bölgesi’ndeki jeopolitik gelişmelerin artırdığı lojistik riskler ile ABD Tarım Bakanlığı’nın (USDA) raporlarındaki arz görünümü ve revizyonlar etkili olurken, tarım emtiaları haftayı pirinç hariç pozitif bir seyirle tamamladı. Karadeniz’de Ukrayna’nın Odesa Limanı altyapısına yönelik saldırı haberleri yatırımcılar tarafından yakından takip edildi.

Bu hafta Chicago Ticaret Borsası’nda kile başına fiyatlar buğdayda %2,1, soya fasulyesinde %1,2 ve mısırda %1,3 değer kazanırken, pirinçte yatay seyretti. Kahve fiyatları, Brezilya’daki sıcak hava dalgası ile Endonezya’da sel ve fırtınanın yol açtığı arz endişelerinin etkisiyle destek buldu. ABD’de faaliyet gösteren emtia borsası Intercontinental Exchange’te libre bazında fiyatlar, kahvede %2,3, şekerde %2,4 ve pamukta %1,1 arttı. Kakaonun ton başına fiyatı ise haftayı %1,7 artışla tamamladı.