Emtia piyasasında fiyatlar karıştı: Bir haftada yüzde 7,7 yükseldi

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Emtia piyasalarında tamamlanan haftada tarım ürünlerinden enerjiye, değerli metallerden baz metallere kadar farklı fiyat hareketleri görüldü. ABD Tarım Bakanlığının Dünya Tarımsal Arz ve Talep Tahminleri (WASDE) raporu tarım emtialarında öne çıkarken, Karadeniz ve Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmeler arz endişelerini artırdı.

ABD'de açıklanan makroekonomik veriler ise ABD Merkez Bankasının (Fed) eylülde faiz artıracağına ilişkin beklentileri zayıflattı. Temmuzda Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık yüzde 0,1, yıllık yüzde 3,4 artarken yıllık enflasyon son 4 ayın en düşük seviyesine geriledi. Çekirdek enflasyon da yüzde 2,5 ile şubattan bu yana en düşük seviyesini gördü.

Üretici fiyatlarının beklentilerin altında kalması ve perakende satışların temmuzda yüzde 0,6 azalması da ekonomik faaliyette yavaşlama sinyali verdi. Buna karşılık Cleveland Fed Başkanı Beth Hammack'ın yüksek enflasyonla mücadele için faizlerin artırılması gerektiği yönündeki açıklaması para politikasına ilişkin belirsizliğin devam ettiğini gösterdi.

Altın ve gümüş yükseldi

Değerli metallerde, ABD'de açıklanan enflasyon ve perakende satış verilerinin para politikasına ilişkin beklentiler üzerindeki etkisiyle karışık bir seyir izlendi.

Enflasyonun hız kestiğine işaret eden veriler ve perakende satışlardaki düşüş, ABD Merkez Bankasının eylülde faiz artırmayacağına yönelik beklentileri güçlendirerek altın ve gümüş fiyatlarını destekledi.

Buna karşın, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizindeki yükseliş ve dolar endeksinin haftayı sınırlı artışla tamamlaması, faiz getirisi bulunmayan değerli metallerde yükselişi sınırladı. Hammack'ın faiz artırımı çağrısı da para politikasına ilişkin belirsizliklerin sürdüğüne işaret etti.

Bu gelişmelerle birlikte değerli metallerde ons bazında fiyatlar gümüşte yüzde 1,8 ve altında yüzde 0,8 artarken paladyumda yüzde 4,7 ve platinde yüzde 0,1 geriledi.

Baz metallerde arz ve talep gelişmeleri fiyatları ayrıştırdı. Kongo Demokratik Cumhuriyeti kaynaklı arz endişeleri ve düşen stoklar bakırı desteklerken, Çin'deki olumsuz hava koşulları çinko fiyatlarını yukarı taşıdı. Arz kaygılarının hafiflemesiyle alüminyum geriledi. Haftayı çinko yüzde 1,2, bakır yüzde 0,5 yükselişle; alüminyum ise yüzde 1,3 düşüşle tamamladı.

Brent petrol bir haftada yüzde 7 yükseldi

Enerji piyasasında Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmeler ve ABD ile İran'dan gelen açıklamalar fiyat hareketlerini hızlandırdı.

Pakistan hükümetinden kaynaklar ABD ile İran'ın 17 Ağustos'ta sona erecek 60 günlük ateşkesi uzatma konusunda anlaştığını bildirirken, İranlı üst düzey bir yetkilinin böyle bir görüşme yapılmadığını açıklaması belirsizliği artırdı.

ABD'nin İran'a yönelik deniz ablukasını süresiz devam ettirebileceğine yönelik açıklamalar ve Hürmüz Boğazı'nda ticari gemilere yönelik saldırıların sürmesi petrol arzına ilişkin kaygıları canlı tuttu. Rusya'nın Novorossiysk limanındaki enerji ihracat altyapısına yönelik saldırılar da fiyatları destekledi. Buna karşılık ABD'nin ticari ham petrol stoklarının bir haftada 17,4 milyon varil artması ve küresel talep tahminlerinin aşağı çekilmesi yükselişi sınırladı. Brent petrol haftayı yüzde 7 yükselişle tamamladı.

Doğal gazda Freeport baskısı

Doğal gazda ise yüksek üretim ve ABD'deki stokların beş yıllık ortalamanın üzerinde seyretmesi fiyatları aşağı çekti. Teksas'taki önemli LNG ihracat terminallerinden Freeport LNG'de yürütülen bakım çalışmaları da LNG ihracatı için ihtiyaç duyulan doğal gaz talebini azalttı. Bu gelişmelerle doğal gaz fiyatı haftalık bazda yüzde 2,2 geriledi.

Buğdayda sert yükseliş

Tarım emtialarında haftanın en dikkat çekici hareketlerinden biri buğdayda görüldü.

Ukrayna'nın Rusya'nın Novorossiysk limanına yönelik saldırısının ardından önemli tahıl terminallerindeki faaliyetlerin durması, Karadeniz'den yapılan sevkiyatların aksayabileceği endişesini artırdı. Rusya'nın Ukrayna'nın İzmail Limanı'na düzenlediği saldırı da arz kaygılarını güçlendirdi.

WASDE raporunda ABD'nin buğday üretimi ve dönem sonu stok tahminlerinin düşürülmesi fiyatlara ilave destek sağladı. Buğday haftayı yüzde 7,7 yükselişle tamamladı.

WASDE mısır ve soya fiyatlarını da etkiledi

Mısırda ABD'nin dönüm başına verim tahmininin 183 kileden 180,7 kileye indirilmesi ve dönem sonu stok beklentisinin aşağı çekilmesi fiyatları destekledi. Hasat edilecek alan tahminindeki artış ise yükselişi sınırladı.

Soya fasulyesinde düşük verim beklentisi ve güçlü işleme talebi öne çıkarken, ekim alanındaki artış nedeniyle üretim tahmininin yükseltilmesi fiyat artışını frenledi. Chicago Ticaret Borsası'nda haftalık bazda mısır yüzde 4,7, soya fasulyesi yüzde 1,3 yükselirken pirinç yüzde 1,7 geriledi.

Şeker fiyatları Brezilya'daki üretimin haziranda yıllık yüzde 15 azalmasıyla yüzde 0,9 yükseldi. Pamuk yüzde 0,4 değer kazanırken kahve yüzde 1,2, kakao ise yüzde 1,9 düştü.