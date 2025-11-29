Gümüş fiyatları rekor seviyeye yaklaştı

Gümüşte yükseliş, özellikle fiziki arzın sıkılaşmasıyla hız kazandı. Çin’deki gümüş stokları Londra’ya yönelik yoğun sevkiyatlar sonrası son 10 yılın en düşük seviyesine inerken, ülkenin gümüş ihracatı ekimde 660 tonun üzerine çıkarak tarihi zirve yaptı.

Fed beklentileri talebi güçlendiriyor

Piyasalar, aralık ayında üçüncü bir Fed faiz indirimi ihtimalini yüzde 85 olarak fiyatlıyor. 2026 sonuna kadar ek indirim beklentileri de gümüşe olan ilgiyi artırıyor.