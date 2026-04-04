Gümüşte kritik denge: 72 dolar seviyesinde sıkıştı, yön arayışı sürüyor

Gümüş piyasası, 3 Nisan 2026 itibarıyla sert düşüşün ardından toparlanmakta zorlanıyor. Yüzde 6’lık kaybın ardından 72,90 dolar seviyesinde işlem gören değerli metal, güçlü ABD doları ve artan faiz beklentileri nedeniyle baskı altında kalmaya devam ediyor.

Makro baskı zorluyor

Gümüş, hem güvenli liman hem de sanayi metali olması nedeniyle çift yönlü baskı altında. Orta Doğu’daki gerilim ve petrol fiyatlarındaki artış, enflasyon endişelerini artırırken doları güçlendirdi. Bu durum, getirisi olmayan bir varlık olan gümüşün cazibesini azaltıyor.

Dolar endeksinin 100 seviyesine yaklaşması, gümüşü ABD dışındaki yatırımcılar için daha pahalı hale getiriyor. Özellikle Hindistan gibi önemli pazarlarda fiziki talep zayıflarken, enerji maliyetlerindeki artış da sanayi kullanımını baskılıyor.

Arz açığı 67 milyon ons

Tüm bu baskılara rağmen gümüşün temel görünümü güçlü kalmaya devam ediyor. 2026 yılında küresel arz açığının yaklaşık 67 milyon ons olması beklenirken, bu durum fiyatlar için aşağı yönlü riskleri sınırlıyor.

Güneş enerjisi, elektrikli araçlar ve 5G altyapısına yönelik artan talep, gümüşe olan ihtiyacı artırıyor. Asya’daki güçlü fiziki talep de fiyatlar için önemli bir destek unsuru oluşturuyor.

Kritik seviyeler belirleyici olacak

Teknik açıdan gümüşün 69,75 dolar seviyesinin üzerinde kalması büyük önem taşıyor. Bu seviyenin altına inilmesi durumunda fiyatların 61 dolar seviyelerine gerileyebileceği belirtiliyor. Yukarı yönlü hareket için ise 74,66 dolar direncinin aşılması gerekiyor.