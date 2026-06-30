Kakao fiyatları son 2 yılın en keskin yükselişini yaşıyor

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Kakao fiyatları, Fildişi Sahili üretimine ilişkin arz kaygılarının güçlenmesiyle Londra ve New York vadeli işlemlerinde yükseldi. ICE’de Londra kakao kontratı şu sıralarda yüzde 1,2 artarak ton başına 3 bin 769 sterline çıktı. Piyasa, yüzde 27,6’lık aylık kazançla Kasım 2024’ten bu yana en güçlü aylık performansa ilerledi.

Fiyatlamanın merkezinde, dünyanın en büyük üreticisi Fildişi Sahili’nde 2026/27 sezonu üretiminin belirgin düşebileceği beklentisi yer aldı. Bazı analistler, üretimin 2025/26 sezonundaki yaklaşık 2,2 milyon tondan 2026/27 sezonunda 1,7 milyon ile 1,8 milyon ton aralığına gerileyebileceğini hesaplıyor. Reuters, geçen hafta yoğun yağışların Fildişi Sahili’nin bazı kakao bölgelerinde taşkın ve hastalık endişesini artırdığını bildirdi.

Kakao fiyatları üretim riskiyle destek buldu

Kakao fiyatları, arz beklentilerinin değişmesiyle yalnızca günlük yükseliş üretmedi. Londra kontratındaki aylık hareket, yatırımcıların yeni sezon üretim riskini fiyatlamaya başladığını gösterdi. Trading Economics verileri de kakao fiyatının 30 Haziran 2026’da yüzde 0,74 artışla 5 bin 003,96 dolar seviyesine yükseldiğini ve son bir ayda yüzde 28,47 kazanç sağladığını gösterdi.

Fildişi Sahili’nde eylül ile şubat arasındaki ana ürün dönemi, kakao piyasası için kritik arz penceresi oluşturuyor. Çiftçiler, yoğun yağışların geçen hafta bazı plantasyonları su altında bıraktığını ve ana ürün gelişimini tehdit ettiğini belirtti. Aşırı nem, ürün kalitesi ve hastalık riski açısından fiyatların yönünü etkileyen temel değişken haline geldi.

New York kakao kontratı da Londra’daki fiyatlamayı izledi. CC1! göstergesi yüzde 0,72 artış gösterirken, New York kakao yüzde 0,8 yükselerek ton başına 5 bin 008 dolara çıktı. C2! göstergesinde yüzde 0,94’lük artış görülmesi, Londra tarafındaki alım eğiliminin sürdüğünü teyit etti.

Kakao fiyatları Fildişi Sahili verisine duyarlı kalıyor

Kakao fiyatları açısından Fildişi Sahili üretimi, küresel denge tablosunun ana girdisi olmayı sürdürüyor. Üretimin 2,2 milyon tondan 1,7 milyon ile 1,8 milyon ton aralığına inmesi, yeni sezonda tedarik açığı beklentisini güçlendirebilir. Piyasa bu nedenle yalnızca mevcut hasadı değil, 2026/27 ana ürün dönemine ilişkin erken sinyalleri de izliyor.

Son haftalarda hava koşulları oynak bir görünüm sundu. Reuters, 22 Haziran’da ortalamanın üzerindeki yağışların ve kapalı havanın taşkın ile hastalık riskini artırdığını aktardı. Aynı haber akışı, mart-ağustos ara ürün döneminin son aşamasında kalite risklerinin de öne çıktığını gösterdi.

Yatırımcılar, Fildişi Sahili ve Gana’daki ürün beklentilerini vadeli işlem eğrisine yansıtmaya devam ediyor. Investing.com, geçen hafta Londra kakao kontratının beş ayın zirvesine çıktığını ve El Niño kaynaklı üretim kaygılarının alımları desteklediğini bildirdi. Londra kakao o seansta 3 bin 753 sterlinden kapanırken, gün içinde 3 bin 793 sterlini test etti.

Şeker kontratları teslimat gündemiyle yükseldi

Ham şeker vadeli işlemleri, kakao piyasasındaki arz odaklı hareketten farklı olarak kontrat vadesi ve teslimat beklentileriyle fiyatlandı. Raw sugar SB1! yüzde 3,92 artış gösterirken, ham şeker yüzde 0,35 yükselerek libre başına 14,34 sente çıktı. Fiyat, önceki seansta görülen üç haftayı aşan zirve olan 14,41 sente yaklaştı.

Ham şeker piyasası, aylık bazda yüzde 2,3 kazanca ilerledi. Dealerlar, salı günü vadesi dolan temmuz kontratının SBN6 kısa vadeli odak yarattığını belirtti. Piyasa, teslimat miktarının 750 bin ile 850 bin ton arasında oluşmasını bekledi.

Beklenen teslimat, Temmuz 2025 kontratında verilen yaklaşık 45 bin tonluk teslimatın belirgin üzerinde bulunuyor. Yüksek teslimat beklentisi, fiziksel piyasa dengesi ve vadeli kontrat fiyatlaması açısından izlenecek ana veri haline geldi. Beyaz şeker SF1! göstergesi yatay görünürken, beyaz şeker yüzde 0,7 artarak ton başına 477,10 dolara yükseldi ve pazartesi günü görülen 9,5 ayın zirvesi olan 481,90 dolara yeniden yaklaştı.

Kahve piyasası Brezilya hasadını izliyor

Arabica kahve fiyatı yüzde 1,1 artarak libre başına 2,8085 dolara çıktı. Piyasa, aylık bazda yüzde 8,6 kazanca ilerledi. Dealerlar, en büyük üretici Brezilya’daki hasat sürecinin kısa vadeli yön açısından belirleyici kalacağını belirtti.

Brezilya’da son yağışlar hasat ilerleyişini yavaşlattı. Aynı hava koşulları kalite kaygılarını da artırdı. Robusta kahve yüzde 0,9 değer kazanarak ton başına 3 bin 595 dolara yükseldi.

Kahve piyasasında hava koşulları, kakao fiyatları üzerinde görülen arz hassasiyetine benzer bir fiyatlama kanalı oluşturuyor. Ancak kahvede ana odak Fildişi Sahili değil, Brezilya hasat temposu ve çekirdek kalitesi oldu. Dolayısıyla tarımsal emtia piyasalarında yağış kaynaklı riskler aynı gün içinde farklı ürünlerde alım eğilimini destekledi.

Kakao fiyatları tarımsal emtia sepetini etkiledi

Kakao fiyatları, ay sonu kapanışı öncesinde tarımsal emtia sepetinde en güçlü hikayeyi oluşturdu. Londra kontratının yüzde 27,6’lık aylık kazanca ilerlemesi, yatırımcıların 2026/27 üretim riskini öne çektiğini gösterdi. New York tarafında 5 bin dolar eşiğinin yeniden aşılması da teknik görünümü destekledi.

Şeker ve kahve fiyatları da aynı seansta yükseldi ancak kakao fiyatları kadar güçlü bir aylık ivme üretmedi. Ham şeker yüzde 2,3, arabica kahve ise yüzde 8,6 aylık kazanca yöneldi. Londra kakao tarafındaki hareket, arz tahminlerinin ve Batı Afrika hava koşullarının tarımsal emtia piyasalarında fiyatlama gücünü artırdığını ortaya koydu.

Sonuç olarak kakao fiyatları, Fildişi Sahili’nde üretim düşüşü ihtimali ve plantasyonlardaki yoğun yağış riskiyle yukarı yönlü momentum kazandı. Piyasa, eylül-şubat ana ürün dönemine ilişkin verileri yakından izleyecek. Kota, teslimat ve hasat haberleri ise şeker ve kahve tarafında kısa vadeli fiyat oynaklığını belirlemeyi sürdürecek.