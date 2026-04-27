Nikelde sert yükseliş: 2 yılın zirvesi görüldü

Küresel emtia piyasalarında nikel fiyatları, arz tarafındaki daralma sinyalleriyle yükselişini sürdürdü. Özellikle Endonezya'dan gelen üretim kısıtlamaları, fiyatları son iki yılın zirvesine taşıdı.

Endonezya'da hükümetin üretim kotasını düşürmesi, nikel madenciliği üzerinde baskı oluşturdu. Bu gelişme, küresel piyasada arzın daralacağı beklentilerini güçlendirerek fiyatlara yukarı yönlü ivme kazandırdı.

Nikel ve bakır arttı, kalay geriledi

Şanghay piyasasında nikel fiyatı yüzde 1,8'e kadar yükselerek ton başına 19 bin 350 dolara ulaştı ve Haziran 2024'ten bu yana en yüksek seviyesini gördü. Aynı dönemde bakır yüzde 0,1 artışla 13 bin 325 dolara çıkarken, kalay yüzde 0,4 düşüşle 50 bin 150 dolara geriledi.

London Metal Exchange'te işlem gören vadeli nikel kontratları, İran'daki savaşın başlamasından bu yana yaklaşık yüzde 10 değer kazandı. Küresel madencilik faaliyetlerinde aksama ihtimali, piyasalarda temkinli bir hava oluşturuyor. Öte yandan yatırımcılar, İran'ın Hürmüz Boğazı'na ilişkin yeni bir teklif sunduğuna dair haberlerin ardından olası bir ateşkes senaryosunu da yakından izliyor.