Paladyumda kâr satışı: 1900 doların altına indi ama 3 yılın zirvesine yakın

Paladyum fiyatları, son günlerdeki hızlı yükselişin ardından yatırımcıların kazançlarını realize etmesiyle geri adım attı. Vadeli işlemler 1.900 doların altına inerken, piyasada kısa vadeli düzeltme hareketi öne çıktı.

Fed beklentisi paladyumu güçlü tutuyor

Fiyattaki geri çekilmeye rağmen paladyum, genel olarak yüksek seviyelerde kalmayı sürdürüyor. Bunun arkasında, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirimi sürecine girebileceği beklentileri yer alıyor.

Aralık ayı ABD enflasyonunun yıllık bazda %2,7 ile “ılımlı” gelmesi, piyasalardaki fiyat baskısı endişelerini azaltırken yatırımcıların bu yıl için iki adet 25 baz puanlık faiz indirimi beklentisini güçlendirdi.

Piyasalarda Fed’in bağımsızlığına ilişkin endişeler de artmış durumda. Fed Başkanı Jerome Powell hakkında ABD Adalet Bakanlığı’nın yürüttüğü cezai soruşturma, merkez bankası üzerinde baskı kurulduğu yönünde yorumlara yol açtı.

Küresel risk algısı yükselirken yatırımcılar güvenli liman arayışını da artırıyor. İran’da protestolara yönelik sert müdahalelerin izlenmesi, ABD’den olası müdahale sinyalleri ve İran’la ticaret yapan ülkelere yönelik yüzde 25 tarife uygulanacağı yönündeki açıklamalar jeopolitik riskleri tırmandırıyor.

2026’da arz fazlası bekleniyor

Temel göstergeler cephesinde ise paladyum piyasasının 2026’ya doğru arz açığından arz fazlasına geçebileceği öngörülüyor. Buna karşın talep tarafı güçlü kalıyor.

Talebi destekleyen başlıklardan biri de Avrupa Birliği’nin 2035’te içten yanmalı motorlu araçlara yönelik planlanan yasakta gevşeme sinyalleri vermesi olarak değerlendiriliyor.