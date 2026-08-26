Petrolde rüzgar tersine döndü: ABD'nin İran hamlesi fiyatları aşağı çekti

Petrol fiyatları, ABD'nin İran'a yönelik yeni askeri saldırılar yerine ekonomik baskıya ağırlık vereceğine ilişkin haberler ve Hürmüz Boğazı'nda tansiyonun düşebileceği beklentileriyle geriledi. Dün 91 doların üzerini gören Brent petrol, bugün yüzde 2,8'e yakın düşüşle 85 doların altına indi.

Dün 91,29 dolara kadar yükseldikten sonra günü 87,27 dolardan tamamlayan Brent petrolün kasım vadeli varil fiyatı, saat 11.55 itibarıyla 84,86 dolara geriledi. WTI ham petrol ise 79,83 dolar seviyesinde işlem gördü.

ABD saldırı yerine ekonomik baskıya yöneliyor

Petrol fiyatlarındaki düşüşün ana nedenlerinden biri, Washington'ın İran stratejisinde değişikliğe gideceğine ilişkin haberler oldu. Axios'a konuşan ABD'li yetkililere göre, Dışişleri Bakanı Marco Rubio müttefik ülkelere Washington'ın şu aşamada İran'a yeni hava saldırıları düzenlemeyi planlamadığını iletti.

ABD'nin bunun yerine deniz ablukası ve yeni yaptırımlarla Tahran üzerindeki ekonomik baskıyı artırmaya odaklanacağı belirtildi. İran'ın ilk saldıran taraf olması halinde ise askeri misilleme seçeneğinin masada kalacağı ifade edildi. Yeni askeri saldırı ihtimalinin azalması da Orta Doğu'daki petrol arzına ilişkin endişeleri bir miktar hafifleterek fiyatları aşağı çekti.

Hürmüz'de geçici koridor için anlaşma

Fiyatları aşağı çeken bir diğer gelişme İran ile Umman'dan geldi. İki ülke, Hürmüz Boğazı'nda 7 mil genişliğinde geçici ortak taşıma koridorunun etkinleştirilmesi konusunda anlaşmaya vardı. Kalıcı bir güzergah oluşturulması için görüşmelerin de süreceği bildirildi. Ancak İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi de boğazın halen kapalı olduğunu ve İran'ın bölge üzerinde tam kontrol sahibi bulunduğunu savundu.

Garibabadi ayrıca ABD'nin bölgeye mayın tarama gemileri göndermesi halinde bu gemilerin hedef alınabileceğini söyledi.