Şekerde hesaplar değişti: 2024'ten bu yana en yüksek seviye

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Başlıca üretici ülkelerde hava koşullarının hasadı olumsuz etkilemesi, küresel şeker arzına ilişkin kaygıları artırdı. Ham şeker vadeli işlemleri, geçen haftaki yaklaşık yüzde 8'lik yükselişin ardından yeni haftaya da artışla başladı.

New York'ta en yoğun işlem gören sözleşme, pazartesi günü yüzde 2'ye kadar değer kazanarak 17 Aralık 2024'ten bu yana en yüksek seviyesini gördü.

Arz fazlası beklenirken açık endişesi öne çıktı

Yılın başında küresel şeker piyasasında üretimin talebi belirgin biçimde aşması bekleniyordu. Ancak hava koşullarına ilişkin riskler, bu beklentinin yerini arz açığı endişesine bırakmasına neden oldu.

Tarım ürünlerinde üretime yönelik kaygıları artıran El Nino hava olayından ilk etkilenebilecek ürünler arasında şeker de gösteriliyor. İşlem platformu IG'nin baş piyasa analisti Chris Beauchamp, son fiyat artışlarının hava koşullarına ilişkin endişelerden kaynaklandığını belirterek ağustostaki yüksek seviyelerin yeniden test edilebileceğini ifade etti.

Brezilya'da aşırı yağış, Hindistan'da zayıf muson

Dünyanın en büyük şeker üreticisi Brezilya'da aşırı yağışlar, şeker kamışı hasadı ile kamışların işlenmesini yavaşlattı. İkinci büyük üretici Hindistan'da ise 2015'ten bu yana en zayıf muson yağmurlarının görülmesi, üretim beklentisini yaklaşık 30 milyon tona çekti.

Avrupa'da da şeker pancarı veriminde düşüş bekleniyor. Avrupa Birliği Tarımsal Kaynakları İzleme Biriminin verilerine göre verimin, beş yıllık ortalamanın yüzde 11 altında kalacağı tahmin ediliyor.

Normal koşullarda bir bölgedeki üretim kaybı, başka bir bölgedeki artışla karşılanabiliyor. Ancak büyük üreticilerin aynı dönemde olumsuz hava koşullarıyla karşılaşması, bu telafi imkânını sınırlayabilir.

Brezilya için üretim tahmini düşürüldü

Üretime yönelik kaygılar, analistlerin tahminlerine de yansıdı. Green Pool Global, pazartesi günü yayımladığı bilgi notunda Brezilya'nın Orta-Güney bölgesi için 2026/27 sezonu şeker üretim tahminini yüzde 3 aşağı çekti.

Kurumun analistleri, piyasada üretimin önceki tahminlerin belirgin biçimde altında kalacağı görüşünün güçlendiğine dikkat çekti.