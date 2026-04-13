Alüminyumda arz krizi: Fiyatı dört yılın en yükseğinde

Londra piyasalarında metal fiyatları, Orta Doğu'daki çatışmaların arz endişelerini artırmasıyla yeniden yükselişe geçti. ABD'nin İran limanlarına giriş ve çıkışları kapsayan abluka kararı piyasadaki risk algısını güçlendirdi. ABD ordusunun söz konusu uygulamanın pazartesi günü TSİ 14.00 itibarıyla devreye alınacağını duyurduğu bildirildi.

Alüminyum fiyatları yüzde 2'ye varan artış kaydederken, dört yılın en yüksek seviyesine çıktı.

LME'de alüminyum fiyatı şu sıralarda ise yüzde 1,3 artışla ton başına 3.545,50 dolar seviyesinde işlem görüyor. Arz endişelerinin devam etmesi halinde fiyatlardaki oynaklığın sürebileceği değerlendiriliyor.

Alüminyumda arz baskısı öne çıktı

Orta Doğu, küresel alüminyum üretiminin yaklaşık yüzde 9'unu karşılıyor. Bölgenin en büyük üreticilerinden Emirates Global Aluminium'un, İran saldırısı sonrası bazı tesislerinde üretimin aksaması nedeniyle teslimatlar için mücbir sebep ilan ettiği belirtildi. Bu gelişme, piyasada arz sıkışıklığına yönelik endişeleri artırdı.

Diğer metallerde karışık seyir

Temel metallerin bir kısmı, hafta sonu Pakistan'da yürütülen ABD-İran görüşmelerinin sonuçsuz kalmasının ardından kısa süreli iyimserliğin dağılmasıyla yatay ya da aşağı yönlü hareket etti. Artan enerji fiyatlarının küresel büyüme üzerinde baskı yaratabileceği beklentisi, talep tarafında temkinli bir görünüm oluşturuyor.

LME'de geriye dönük fark rekor seviyede

Alüminyum piyasasındaki sıkışıklığın en belirgin göstergelerinden biri, Londra Metal Borsası'ndaki fiyat yapısında görüldü.

Nakit kontratlarla üç ay vadeli sözleşmeler arasındaki fark, cuma gününden bu yana yüzde 37 artarak ton başına 91,50 dolara çıktı ve 2007'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Bu durum, acil teslimatlara yönelik talebin arttığına işaret ediyor.