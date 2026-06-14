Avrupa borsaları neden geride kaldı? Goldman Sachs üç nedeni açıkladı

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Orta Doğu'da patlak veren savaşın ardından Avrupa hisse senetleri küresel piyasaların yüzde 7 gerisinde kaldı. Avrupa borsalarının düşüşk performansını değerlendiren Goldman Sachs analistleri ise bu noktada "enerji belirsizliği, yükselen faizler ve yapay zeka rallisine sınırlı katılıma" dikkat çekti.

Avrupa'da doğal gaz sancısı

Goldman Sachs'a göre savaş sonrası küresel piyasalar emtia fiyatlarının rekor yükselişi ile şekillenirken, Avrupa ekonomilerinde petrole göre doğal gaz artışı daha çok zorladı. Euro Bölgesi Net enerji ithalatçısı konumundaki Avrupa, küresel enerji fiyatlarına karşı daha hassas bir noktada bulunurken Brent petrolün varil fiyatı 90 doların altında kalsa da riskin devam ettiğini belirtti. Doğal gaz fiyatları ise gelişmekte olan ülkelerde artan yaz talebi ve gelişmiş ekonomilerde kış öncesi stokların yenilenmesi beklentisiyle yükseliş gösterdi.

Analistler, yükselen emtia fiyatlarının şirket kâr marjlarını baskıladığını ve emtia üreticileri dışındaki şirketlerin kâr beklentilerini de aşağı çektiğini belirtirken yüksek gaz fiyatlarından en fazla Almanya ile isteğe bağlı tüketim sektörünün etkilendiğini bildirdi.

Yükselen faizler

Goldman Sachs'a göre Avrupa hisseleri, yüksek enflasyon ve faizlerin uzun süre yüksek kalacağı beklentisi nedeniyle de baskı altında. Artan enflasyon ve zayıflayan büyümeyenin piyasalarda sıkılaşma beklentisini artırdığını belirten banka bunun da tahvil getirileri ile reel faizleri yükselterek hisse senetlerinde değerleme baskısına yol açtığını belirtti.

Avrupa yapay zeka rallisini yakalayamadı

Avrupa'nın dünyayı kasıp kavuran yapay zeka rallisine de sınırlı katıldığını belirten analistler, Avrupa endekslerinde teknoloji hisselerinin payının yaklaşık yüzde 10 seviyesindeyken ağırlığın finans, sanayi ve sağlık sektörlerinde olduğunu ifade etti.

Olumsuz görünüme rağmen Goldman Sachs, Avrupa hisselerinde sınırlı bir toparlanma potansiyeli de görüyor. Banka, yılın son çeyreğinde petrolün varil fiyatının 90 dolar civarında dengeleneceğini ve merkez bankalarının da sıkılaşma konusunda daha yumuşak bir tutum benimseyeceğini tahmin ediyor.