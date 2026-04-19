Bitcoin direnç sınırında güç topluyor! Gözler 80 bin dolarda

Kripto para piyasasının lideri Bitcoin, mart ayında iki kez aşılamayan 75.000-77.000 dolar direnç aralığını yeniden test ediyor.

İran'ın Hürmüz Boğazı'nı ticari gemi trafiğine yeniden açtığını duyurmasının ardından Bitcoin'de yukarı yönlü hareket hız kazandı. Kripto varlık, son 24 saatte yüzde 4,22 değer kazanarak 77.912,84 dolara yükseldi. Bu seviye, son altı haftanın en yüksek noktası olarak kayıtlara geçti. Aynı dönemde genel kripto piyasası yüzde 3,65 artış gösterdi.

Bitcoin, güncel işlemlerde ise 75.600 dolar seviyelerinde dengelenmiş durumda.

Altcoinler de yükselişe eşlik etti

Piyasadaki olumlu havayla birlikte Ether, XRP, Solana ve BNB gibi önde gelen kripto varlıklar da değer kazandı. Makro risklerin azalması, piyasa genelinde alım iştahını destekledi.

ABD'de spot Bitcoin ETF'lerine yönelik kurumsal girişler ile türev piyasalarda yaşanan “short squeeze" hareketi, fiyatlardaki yükselişi destekleyen unsurlar arasında yer aldı.

Kritik seviyeler öne çıkıyor

Analistler, 77.000 dolar seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda 80.000 doların yeniden gündeme gelebileceğini belirtiyor.

Öte yandan 75.000 doların altına gerileme halinde kâr realizasyonlarının artabileceği ve fiyatın 73.500 dolar desteğine doğru geri çekilebileceği ifade ediliyor.